L'inflazione in Germania ha registrato un ulteriore rallentamento nel mese di giugno 2026. I prezzi al consumo sono aumentati del 2,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Questo dato evidenzia una chiara tendenza alla moderazione, proseguendo la diminuzione osservata nei mesi precedenti: a maggio il tasso si attestava al 2,6%, mentre ad aprile era al 2,9%.

Analisi dettagliata dei dati sull'inflazione

Il calcolo dell'inflazione si basa principalmente sulla variazione dell'indice dei prezzi al consumo (CPI) su base annua. Per il mese di giugno 2026, oltre alla rilevazione annuale, è stata riscontrata anche una lieve flessione dello 0,3% rispetto al mese di maggio.

Parallelamente, l'indice armonizzato dei prezzi al consumo (HICP), uno strumento fondamentale per i confronti economici all'interno dell'area euro, ha mostrato un incremento del 2,4% rispetto a giugno 2025 e una diminuzione dello 0,2% rispetto al mese precedente, maggio 2026. Questi indicatori congiunti delineano un quadro di progressiva stabilizzazione dei prezzi.

Componenti chiave e metodologia di calcolo

Un'analisi più approfondita rivela che l'inflazione "core", che esclude le componenti più volatili come i prezzi di alimentari ed energia, è stimata al 2,5% per giugno 2026. Particolare attenzione merita l'andamento dei prezzi dell'energia, che hanno registrato un aumento del 3,4% su base annua.

Questo incremento, sebbene presente, segna un netto rallentamento rispetto ai mesi precedenti, dove a maggio l'aumento era del +6,6% e ad aprile del +10,1%. Tale decelerazione suggerisce una diminuzione delle pressioni inflazionistiche derivanti dal settore energetico. Per quanto riguarda gli altri settori, i prezzi dei beni sono cresciuti dell'1,7%, mentre quelli dei servizi hanno visto un incremento del 3,1%. I prezzi degli alimentari hanno mantenuto una crescita più contenuta, pari allo 0,4% su base annua.

È importante sottolineare che la metodologia di calcolo dell'HICP ha subito aggiornamenti a partire da gennaio 2026, introducendo nuove classificazioni e un'innovativa base d'indice fissata al 2025. I dati presentati sono provvisori; i risultati definitivi per il mese di giugno 2026 saranno resi noti il 10 luglio 2026.