L'Inps ha chiuso il 2025 con un significativo risultato economico di esercizio positivo, attestatosi a 4,5 miliardi di euro. Un dato che conferma la solidità dell'Istituto e la sua importanza nel panorama economico nazionale. Parallelamente, il saldo della gestione finanziaria di competenza ha raggiunto i 16 miliardi di euro. Anche l'avanzo patrimoniale netto dell'Istituto ha registrato una notevole crescita, passando da 35,31 a 42,83 miliardi di euro. Queste cifre sono state rese note attraverso il Rendiconto generale dell’Inps, presentato in data odierna.

I numeri chiave del bilancio Inps 2025

Il documento contabile, che delinea la situazione finanziaria dell'Istituto, mette in luce una crescita significativa dell'avanzo patrimoniale netto rispetto all'anno precedente. Roberto Ghiselli, presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Istituto, ha commentato questi risultati, sottolineando come essi siano un chiaro indicatore dell'equilibrio del sistema previdenziale pubblico italiano. Ghiselli ha evidenziato che, grazie alla sua rilevanza economica nell'ambito della contabilità generale dello Stato, il sistema previdenziale contribuisce attivamente alla stabilità complessiva del ‘sistema Paese’. Questa dichiarazione rafforza la percezione dell'Inps non solo come gestore di fondi, ma come pilastro della resilienza economica nazionale.

Il ruolo cruciale dell'Inps nella previdenza italiana

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Inps) si conferma l'ente pubblico preposto alla gestione della quasi totalità della previdenza obbligatoria sul territorio italiano. La sua missione primaria include l'erogazione delle pensioni e delle principali prestazioni assistenziali e sociali. Il bilancio positivo registrato per il 2025 si inserisce in un contesto di gestione finanziaria che assume un ruolo centrale nella contabilità generale dello Stato. Questo successo finanziario non solo garantisce la sostenibilità delle prestazioni, ma riafferma la funzione strategica dell'Istituto nel mantenere l'equilibrio e la coesione sociale ed economica del Paese. Il Rendiconto generale presentato dall’Inps conferma quindi l'equilibrio del sistema previdenziale pubblico e la sua importanza per la stabilità economica nazionale.