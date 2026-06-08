Intesa Sanpaolo, uno dei principali istituti bancari italiani, ha formalmente annunciato l'8 giugno 2026 il lancio di un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria (Opas). L'iniziativa è rivolta all'acquisizione di tutte le azioni ordinarie di Banca Monte dei Paschi di Siena (Mps), con un controvalore massimo stimato di circa 30,6 miliardi di euro. Questa mossa strategica mira a consolidare ulteriormente il panorama bancario nazionale.

L'Opas proposta da Intesa Sanpaolo attribuisce alle azioni di Mps un valore unitario di 10,091 euro.

Tale valutazione incorpora un significativo premio del 12,5% rispetto al prezzo ufficiale di chiusura del titolo Mps in Borsa, registrato il 5 giugno 2026. L'offerta si presenta con un corrispettivo misto, combinando una componente in azioni e una in contanti, per gli azionisti di Monte dei Paschi.

Dettagli dell’offerta

La struttura dell'offerta prevede che per ogni azione di Banca Monte dei Paschi di Siena detenuta, gli azionisti riceveranno 1,6 azioni di Intesa Sanpaolo e una componente in contanti pari a un euro. Questo schema di corrispettivo misto è stato concepito per offrire flessibilità e attrattività agli investitori. Il prezzo unitario complessivo fissato a 10,091 euro per azione Mps riflette il premio del 12,5% sul valore di mercato precedente all'annuncio, sottolineando la convenienza dell'operazione per i detentori di titoli Mps.

Contesto dei gruppi bancari

Intesa Sanpaolo si conferma come il principale gruppo bancario italiano in termini di attivi. La sua origine risale al 2007, frutto della fusione tra due importanti realtà: Banca Intesa e Sanpaolo IMI. Con sedi strategiche a Milano e Torino, il gruppo opera in un'ampia gamma di settori finanziari, includendo servizi bancari tradizionali, asset management, attività assicurative e wealth management, consolidando la sua leadership nel mercato.

Dall'altra parte, Banca Monte dei Paschi di Siena vanta una storia millenaria, essendo stata fondata nel lontano 1472. Questa storica istituzione bancaria, con sede a Siena, ha mantenuto un ruolo di rilievo nel sistema finanziario italiano.

Al quarto trimestre del 2025, Mps ha raggiunto la posizione di terzo gruppo bancario italiano per dimensioni, un risultato significativo conseguito in seguito all'acquisizione di Mediobanca, completata nello stesso anno. Questa operazione ha rafforzato ulteriormente la sua presenza e il suo peso nel panorama bancario nazionale.