Nel mese di giugno 2026, l'inflazione in Italia ha registrato un significativo rallentamento. Secondo le stime preliminari dell'Istat, l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, ha mostrato una variazione nulla su base mensile. Su base annua, l'inflazione si è attestata al 3,0%, segnando un calo rispetto al 3,2% rilevato nel mese di maggio. Questo dato conferma una tendenza alla diminuzione delle pressioni sui prezzi.

Le dinamiche delle componenti inflazionistiche

Il rallentamento generale dell'inflazione è stato principalmente determinato dall'attenuazione delle tensioni sui prezzi di alcune categorie chiave.

Tra queste, si evidenziano gli alimentari non lavorati, i servizi relativi ai trasporti e i servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona. Al contrario, i prezzi degli energetici hanno mostrato una moderata accelerazione, contribuendo a bilanciare parzialmente il quadro.

Analizzando più in dettaglio, il tasso di variazione tendenziale del «carrello della spesa» ha subito una riduzione, passando dall'1,9% all'1,6%. Anche l'inflazione di fondo, che esclude le componenti più volatili come gli energetici e gli alimentari freschi, è diminuita dall'1,7% all'1,6%. Specificamente, i prezzi degli alimentari non lavorati sono scesi dal 5,5% al 4,5%, quelli dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona dal 3% al 2,7% e quelli dei servizi relativi ai trasporti dall'1,7% all'1,1%.

Per quanto riguarda il settore energetico, si è osservata un'accelerazione. I prezzi degli energetici regolamentati sono aumentati dal 5,6% al 9,3%, mentre quelli non regolamentati hanno registrato un incremento dal 12,5% al 12,9%. Queste dinamiche settoriali sono cruciali per comprendere le forze sottostanti all'andamento complessivo dell'inflazione.

Altri indicatori e variazioni settoriali

L'inflazione acquisita per il 2026 si mantiene stabile al 2,6% per l'indice generale, mentre per la componente di fondo si registra un aumento all'1,7%. I prezzi dei beni sono rimasti stabili su base annua, attestandosi al 3,4%. Diversamente, i prezzi dei servizi hanno mostrato un rallentamento, passando dal 2,8% al 2,6%.

Di conseguenza, il differenziale tra il comparto dei servizi e quello dei beni si è ampliato, attestandosi a –0,8 punti percentuali.

La variazione congiunturale dell'indice generale su base mensile è il risultato di dinamiche contrastanti. Da un lato, si è verificata una diminuzione dei prezzi degli alimentari non lavorati (–1,4%) e degli energetici non regolamentati (–0,3%). Dall'altro lato, si è registrato un aumento dei prezzi dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (+0,6%), dei servizi relativi ai trasporti (+0,5%) e degli energetici regolamentati (+0,3%).

L'indice armonizzato dei prezzi al consumo (Ipca)

Le stime preliminari relative all'indice armonizzato dei prezzi al consumo (Ipca) indicano una variazione pari allo 0,1% su base mensile e al 3,1% su base annua. Anche in questo caso, si osserva un lieve calo rispetto al 3,2% del mese precedente, confermando la generale tendenza al rallentamento delle pressioni inflazionistiche nel mese di giugno.