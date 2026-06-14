ROMA, 14 giugno 2026 – Ita Airways non taglierà i voli estivi e l'aumento dei biglietti non supererà il 5%. Lo ha dichiarato Sandro Pappalardo, presidente della compagnia, durante il forum in Masseria. La sua affermazione rispondeva a una domanda di Bruno Vespa sui tagli di migliaia di voli annunciati da Lufthansa.

Pappalardo ha sottolineato l'evoluzione della flotta di Ita Airways, che oggi conta 108 aeromobili, un significativo incremento rispetto ai 53 iniziali. Attualmente, il 74% di questi velivoli è di nuova generazione, con l'ambizioso traguardo di raggiungere una flotta interamente rinnovata entro il 2030, posizionando Ita come la compagnia aerea più giovane d'Europa.

Gli Airbus di nuova generazione, infatti, garantiscono un consumo di carburante inferiore del 20-25%. A ciò si aggiunge una strategica operazione di hedging, conclusa a fine 2025, che assicura l'acquisto dell'80% del carburante necessario a prezzi calmierati. Questa combinazione permette a Ita di non solo evitare tagli ai voli durante l'estate, ma anche di contenere l'incremento dei costi dei biglietti entro il 5%.

Strategia di mercato e rotte interne

Interrogato da Bruno Vespa sulla possibilità di cedere rotte interne a compagnie low cost come Ryanair, Pappalardo ha chiarito la posizione di Ita Airways. Il presidente ha affermato che la compagnia non si pone in diretta competizione con i vettori a basso costo, poiché "ognuno ha un proprio mercato" e una propria offerta.

Ha spiegato che le rotte interne non sono considerate particolarmente remunerative per Ita, che invece punta su un'offerta con standard di servizio molto elevati. Nonostante ciò, ha evidenziato l'esigenza di alcune regioni, citando la Puglia, che a suo avviso "meriterebbe almeno tre voli Ita al giorno in più" per soddisfare la domanda del territorio.

Benefici dell'hedging e stabilità tariffaria

L'operazione di hedging sul carburante, siglata da Ita Airways a fine 2025, si rivela fondamentale per la stabilità operativa e tariffaria della compagnia. Grazie a questo accordo, Ita si è garantita l'acquisto dell'80% del proprio fabbisogno di carburante a prezzi calmierati. Questa strategia permette di evitare significativi aumenti delle tariffe aeree, contribuendo a una maggiore serenità per i passeggeri durante i prossimi mesi estivi e confermando l'impegno a mantenere i costi sotto controllo.