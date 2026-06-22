Dopo il picco energetico legato alla guerra in Medio Oriente, le aspettative di inflazione a breve termine sono aumentate sensibilmente, ma senza compromettere la fiducia nella stabilità dei prezzi nel medio periodo. È quanto ha dichiarato la presidente della Christine Lagarde durante un intervento alla Econ.

Le aspettative di inflazione

Secondo Lagarde, l’impatto dello shock energetico si è riflesso immediatamente sulle aspettative di breve termine.

“Dopo il picco energetico legato alla guerra in Medio Oriente le aspettative di inflazione a breve termine sono aumentate ben al di sopra dei livelli precedenti”.

Tuttavia, la dinamica di lungo periodo appare più stabile e rassicurante.

“Tuttavia - ha aggiunto -, al momento l'opinione pubblica non si aspetta che l'inflazione elevata sia duratura: la maggior parte degli indicatori delle aspettative di inflazione a lungo termine si attesta intorno al 2%, a supporto della stabilizzazione dell'inflazione intorno all'obiettivo nel medio termine. Siamo pertanto fiduciosi che, con un'adeguata politica monetaria, l'inflazione tornerà all'obiettivo”.

Lo shock energetico e le ricadute economiche

La presidente della BCE ha definito lo shock legato al conflitto come un fattore rilevante per l’economia europea, pur senza evidenze di un disancoraggio delle aspettative.

“La guerra - ha proseguito - sta ora pesando sull'attività economica e le informazioni in arrivo indicano un rallentamento, soprattutto nel settore dei servizi. Il settore manifatturiero, nel frattempo, ha retto finora. Ciò riflette in parte l'accumulo di scorte in risposta alle pressioni sulla catena di approvvigionamento, ma anche una maggiore spesa per la difesa”.

Secondo Lagarde, al momento non emergono segnali tali da giustificare un irrigidimento immediato della politica monetaria.

“La guerra - ha proseguito - è troppo ampia per poterla ignorare senza compromettere il nostro obiettivo. Tuttavia, non vediamo ancora alcuna prova di un disancoraggio delle aspettative di inflazione o di effetti di secondo ordine che giustificherebbero una risposta politica più incisiva in questa fase”.

Le prospettive di crescita

Guardando al futuro, la BCE mantiene una visione di crescita moderata per l’area euro nei prossimi anni.

“Le proiezioni dello staff dell'Eurosistema di giugno 2026 prevedono una crescita del PIL reale dello 0,8% nel 2026, dell'1,2% nel 2027 e dell'1,5% nel 2028”.

Un quadro che, secondo l’istituzione monetaria, riflette una ripresa graduale ma ancora esposta alle incertezze geopolitiche ed energetiche.