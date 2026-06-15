Nel 2025, la Campania ha registrato una significativa espansione dell’attività economica, con un prodotto interno lordo (PIL) in crescita dello 0,9 per cento. Questo dato, in linea con l’anno precedente, si è rivelato superiore sia alla media italiana sia a quella del Mezzogiorno. L’andamento positivo si è intensificato in particolare nei trimestri finali dell’anno.

Quadro congiunturale e settori trainanti

La moderata espansione è stata sostenuta da un miglioramento del quadro congiunturale, evidente soprattutto nel settore dei servizi e, seppur in misura più contenuta, anche nell’industria.

Il settore delle costruzioni ha mostrato una crescita robusta. Per le imprese industriali campane si è conclusa la fase sfavorevole che aveva caratterizzato l’anno precedente, con un saldo tornato positivo tra le aziende che hanno visto aumentare il proprio fatturato e quelle che hanno registrato una riduzione. Nel comparto agroalimentare si sono osservati miglioramenti diffusi nelle vendite, mentre il settore automotive ha subito un’ulteriore contrazione della produzione negli stabilimenti regionali, a causa del calo della domanda interna ed estera.

Il comparto dei servizi ha visto un ampliamento della quota di imprese con fatturato in crescita, superando di oltre un quarto quelle che hanno registrato un calo.

Il turismo ha beneficiato dell’incremento delle presenze straniere, favorendo la crescita del traffico aeroportuale. L’attività portuale si è ampliata sia in termini di passeggeri che di volumi di merci in transito, con l’unica eccezione del traffico su rotabili. Nelle costruzioni, l’attività è stata vigorosamente sostenuta dagli investimenti legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dalle spese per opere pubbliche degli enti locali campani.

Investimenti, export e solidità delle imprese

La spesa per investimenti delle aziende campane è aumentata nel 2025, sebbene l’ampliamento non sia stato uniformemente diffuso: le quote di imprese dell’industria e dei servizi con investimenti in crescita e in riduzione si sono sostanzialmente equivalse.

Le aspettative per l’anno in corso indicano una spesa in conto capitale pressoché stabile rispetto al 2025.

Le esportazioni campane, dopo un calo nel 2024, hanno ripreso a crescere, trainate in particolare dal settore farmaceutico e sostenute anche dai comparti degli aeromobili e del metallurgico. Le vendite estere dell’automotive hanno invece registrato una diminuzione consistente, specialmente negli Stati Uniti, dove già nel 2024 si era verificata una significativa contrazione. L’export dell’agroalimentare si è stabilizzato. Nonostante un quadro di moderata crescita, la quota di imprese che hanno chiuso l’esercizio in utile o in pareggio è rimasta elevata, mantenendosi sui livelli dell’ultimo biennio.

Le riserve di liquidità a disposizione delle aziende rimangono ampie, confermando la loro solidità finanziaria.

L'analisi economica regionale

La Banca d’Italia, attraverso i suoi rapporti annuali e le indagini sulle imprese, svolge un’importante attività di analisi e monitoraggio dell’economia regionale. Questo lavoro mira a fornire un quadro aggiornato dell’andamento economico e dei principali settori produttivi della Campania, rappresentando uno strumento di riferimento essenziale per istituzioni, operatori economici e cittadini interessati allo sviluppo del territorio.