Il caro energia continua a gravare pesantemente sulle piccole e medie imprese di Napoli e della sua area metropolitana, generando effetti significativi su settori spesso meno visibili ma cruciali per l’economia locale. Raffaele Marrone, presidente di Confapi Napoli e responsabile Zes di Confapi nazionale, ha lanciato l’allarme, evidenziando come i rincari non colpiscano unicamente le grandi industrie, ma anche una galassia di piccole e medie imprese che include vivai, floricoltori, lavanderie industriali e operatori del freddo legati alle filiere ittiche, ortofrutticole, dei surgelati e della logistica alimentare.

L'impatto economico sui settori produttivi chiave

Il Centro Studi Confapi Napoli ha condotto una simulazione dettagliata su tre categorie produttive radicate nel territorio, delineando l’impatto degli aumenti dei costi energetici su un trimestre tipo. I risultati sono allarmanti: una realtà florovivaistica di medie o piccole dimensioni può affrontare un incremento dei costi energetici compreso tra il 24% e il 46%. Per una lavanderia industriale di pari grandezza, l’aumento si colloca tra il 30% e il 42%. Gli operatori del freddo, che comprendono grossisti ittici e ortofrutticoli, magazzini alimentari e servizi di logistica refrigerata, registrano invece rincari che oscillano tra il 18% e il 36%.

Marrone ha sottolineato con fermezza che «il dato che emerge è chiaro: per queste attività anche pochi mesi di tensione sui prezzi possono trasformarsi in migliaia di euro di costi aggiuntivi. Non si tratta di una voce marginale. In alcuni comparti, l’energia è una condizione stessa della produzione». Questa affermazione evidenzia come l’energia non sia un costo accessorio, ma un elemento imprescindibile per la continuità operativa di molteplici realtà produttive.

Conseguenze operative e il rischio di fermo attività

In Campania, il rincaro energetico ha trasformato l’energia da una semplice variabile di mercato a un fattore decisivo per la sopravvivenza delle imprese. Le stime indicano che gli extracosti energetici per singola impresa possono variare tra 13mila e 17mila euro a trimestre, con picchi che superano i 20mila euro in settori particolarmente energivori, come le lavanderie industriali che supportano il turismo e la sanità, due pilastri dell'economia campana.

Nel settore florovivaistico, in particolare nell’area vesuviana, le serre operano a ciclo continuo e la produzione è intrinsecamente legata a sistemi di riscaldamento, ventilazione e irrigazione. Qui, l’energia non è solo un costo, ma la condizione stessa per la crescita e lo sviluppo dei prodotti. Analogamente, per la catena del freddo, che include celle frigorifere e logistica alimentare, ogni aumento dei prezzi energetici si traduce immediatamente in un costo fisso aggiuntivo che erode i margini e incide sulla competitività delle imprese, poiché gli impianti non possono essere spenti.

La conclusione di Marrone è perentoria: «Senza calore, freddo, illuminazione, ventilazione o continuità elettrica, l’impresa non rallenta: semplicemente si ferma».

Questo quadro drammatico sottolinea come il caro energia rappresenti un rischio concreto e immediato per la tenuta del tessuto produttivo locale, mettendo a dura prova le piccole e medie imprese che costituiscono il cuore pulsante dell’economia napoletana e campana.