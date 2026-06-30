L'assemblea dei soci di Delfin, la holding di controllo della famiglia Del Vecchio, si è riunita il 30 giugno 2026 a Lussemburgo, in un contesto di notevole attesa. L'incontro è stato caratterizzato da un'assenza di rilievo: Leonardo Maria Del Vecchio non ha partecipato alla riunione, comunicando la sua decisione tramite una lettera. Nella missiva, ha evidenziato una serie di "gravi criticità irrisolte" e ha segnalato la mancata ricezione della documentazione aziendale, ritenuta essenziale per una corretta e approfondita valutazione del progetto di bilancio.

Nonostante l'assenza di uno dei membri chiave della famiglia, l'assemblea ha proceduto con l'approvazione all'unanimità dei presenti del bilancio relativo all'esercizio 2025. Tuttavia, è stato deciso di non deliberare la distribuzione di alcun dividendo, un aspetto che ha destato attenzione. Durante la medesima riunione, sono stati nominati due commissari dei conti, Lara Forte e Fabio Scoyni. Il terzo candidato proposto per l'incarico, Marco Talarico, già amministratore delegato di Lmdv Capital – società riconducibile a Leonardo Maria Del Vecchio – non ha ottenuto la nomina, un esito che ha ulteriormente evidenziato le divisioni interne già emerse nelle settimane precedenti l'appuntamento lussemburghese.

Le motivazioni dell'assenza e le criticità interne

Nella dettagliata lettera inviata ai soci, Leonardo Maria Del Vecchio ha approfondito le ragioni che lo hanno indotto a disertare l'assemblea, ponendo l'accento sulle "gravi criticità irrisolte". Ha ribadito con fermezza la mancata ricezione della documentazione aziendale, considerata indispensabile per un'analisi adeguata del progetto di bilancio. Inoltre, ha fatto esplicito riferimento alla recente e significativa spaccatura all'interno del consiglio di amministrazione di Delfin. Questa divisione era sorta in merito alla richiesta di una lettera di garanzia per le banche, avanzata da Lmdv per portare avanti un importante progetto di riassetto societario, che prevedeva l'acquisto delle quote dai fratelli Luca e Paola.

Del Vecchio ha criticato apertamente le dinamiche interne, affermando che "mentre il board restava silente, alcuni consiglieri hanno intrattenuto comunicazioni informali con una parte soltanto dei soci, generando confusione e sfiducia", parole che rivelano un clima di tensione e sfiducia reciproca.

L'esito dell'assemblea: bilancio e nomine chiave

L'approvazione del bilancio 2025 di Delfin è avvenuta con il consenso unanime dei presenti, sebbene, come già sottolineato, senza la distribuzione di alcun dividendo. La nomina dei due commissari per l'audit, Lara Forte e Fabio Scoyni, è stata confermata, mentre l'esclusione di Marco Talarico dalla rosa dei nominati, la cui candidatura era chiaramente legata a Leonardo Maria Del Vecchio, ha evidenziato ulteriormente le tensioni e le dinamiche di potere all'interno della holding.

La riunione, svoltasi presso la sede lussemburghese, ha così ratificato gli esiti delle votazioni, confermando le profonde divisioni che avevano caratterizzato le settimane precedenti l'importante incontro della cassaforte lussemburghese.