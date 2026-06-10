A New York, il 10 giugno 2026, è stata confermata l'accelerazione dell'inflazione negli Stati Uniti. Nel mese di maggio, i prezzi al consumo hanno registrato un incremento del 4,2% su base annua. Questo dato si allinea alle aspettative del mercato e segna un aumento rispetto al 3,8% rilevato ad aprile, evidenziando una chiara progressione dei prezzi.

L'analisi mensile ha rivelato un aumento complessivo dei prezzi dello 0,5%. L'indice core, che esclude le componenti più volatili come energia e alimentari, ha mostrato una crescita del 2,9% su base tendenziale e dello 0,2% su base mensile.

Questi valori indicano che le pressioni inflazionistiche sono diffuse anche nelle categorie meno soggette a fluttuazioni immediate.

Dettagli sull'Andamento dei Prezzi

Le statistiche ufficiali confermano che l'inflazione annua ha raggiunto il 4,2% a maggio, superando il 3,8% di aprile. L'aumento mensile complessivo è stato dello 0,5%. Per l'indice core, si è registrato un incremento del 2,9% su base annua e dello 0,2% su base mensile. Questi numeri sono cruciali per comprendere la portata delle dinamiche inflazionistiche che caratterizzano l'attuale scenario economico statunitense.

Contesto e Persistenza delle Pressioni Inflazionistiche

L'attuale valore del 4,2% per l'inflazione annua rappresenta il livello più elevato registrato da aprile 2023.

Anche l'indice core, che si attesta al 2,9%, ha raggiunto un nuovo picco in tempi recenti. Questi indicatori sottolineano una persistente tendenza al rialzo dei prezzi al consumo negli Stati Uniti, con pressioni inflazionistiche che continuano a manifestarsi in modo tangibile. La situazione richiede un monitoraggio costante per comprenderne gli sviluppi futuri e le loro ripercussioni sull'economia generale.