L’attesa per lo sbarco di SpaceX a Wall Street è accompagnata dalle parole del suo fondatore, Elon Musk, che ha ripercorso gli anni iniziali dell’azienda e le difficoltà affrontate prima di trasformarla in uno dei colossi mondiali del settore aerospaziale.

Il racconto di Musk: dai dubbi iniziali al successo

Intervenendo davanti ai dipendenti riuniti alla Starbase in Texas, Musk ha ricordato quanto apparisse improbabile il successo dell’azienda nei suoi primi anni di vita. "Se qualcuno mi avesse detto che sarebbe successo davvero, avrei pensato: 'Amico, devi esserti fumato roba davvero pesante'.

Pensavo che l'azienda avrebbe fallito".

L’imprenditore ha spiegato di aver sempre considerato molto elevato il rischio di insuccesso, pur continuando a investire tutte le proprie energie nel progetto. "Ho continuato a dare tutto me stesso, ma davo a SpaceX meno del 10% di probabilità di riuscita. A dire il vero, lo dicevo apertamente: 'Guardate, probabilmente falliremo, ma ci proveremo comunque; perché se non lo facciamo noi, se non c'è una nuova azienda che entra nel settore spaziale, non diventeremo mai una civiltà veramente proiettata nello spazio'", ha aggiunto, ricevendo l’applauso dei presenti.

L’esordio a Wall Street e l’Ipo record

Le dichiarazioni arrivano nel giorno dell’attesissimo debutto di SpaceX sul listino tecnologico di Wall Street, nell’ambito di quella che viene descritta come la più grande Ipo della storia.

A New York, diverse centinaia di persone si sono radunate davanti al celebre maxischermo Nasdaq di Times Square, dove è stato trasmesso un video interamente dedicato all’azienda spaziale. L’esordio del titolo, identificato dal simbolo SPCX, è atteso dopo la fase iniziale di determinazione del prezzo.

Secondo quanto riportato, Musk avrebbe raccolto finora circa 75 miliardi di dollari attraverso il collocamento, una cifra record per un’offerta pubblica iniziale, con una valutazione della società che si avvicina ai 1.800 miliardi di dollari. Un risultato che segna una nuova tappa nella crescita di SpaceX e consolida il ruolo dell’azienda tra i protagonisti dell’innovazione tecnologica globale.