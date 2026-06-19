Le Borse europee hanno chiuso la giornata del 19 giugno 2026 con un andamento contrastato, mentre Milano si è distinta come l'unica piazza in territorio positivo. L'indice Ftse Mib ha registrato un incremento dello 0,5%, in controtendenza rispetto a Francoforte (-0,05%), Madrid (-0,25%), Londra (-0,4%) e Parigi (-0,456%). Oltreoceano, gli indici statunitensi Dow Jones (+0,15%) e Nasdaq (+1,9%) hanno mantenuto un solido segno più, confermando un sentiment positivo.

Accordo Usa-Iran e tensioni geopolitiche

La seduta è stata fortemente influenzata dagli sviluppi geopolitici, in particolare dall'accordo tra Stati Uniti e Iran, siglato il 17 giugno a Versailles dal presidente Donald Trump.

Nonostante l'intesa, le condizioni imposte dall'Iran per il transito nello stretto di Hormuz e la successiva interruzione dei colloqui tra Washington e Teheran, dovuta all'attacco di Israele al Libano, hanno generato cautela tra gli operatori di mercato, frenando un potenziale slancio positivo.

Andamento dei mercati e settori in evidenza

Sul fronte delle materie prime, il greggio WTI ha mostrato un rialzo dello 0,33%, raggiungendo i 76,85 dollari al barile. Il gas naturale ha registrato un'impennata più marcata, salendo del 4,2% a 42,22 euro al MWh, riportandosi così ai livelli precedenti l'accordo. L'oro, al contrario, ha subito un calo del 2,48%, attestandosi a 4.149,93 dollari l'oncia. Nel settore energetico, i principali titoli petroliferi hanno beneficiato della risalita del greggio: Eni e BP sono avanzate del 2,2% ciascuna, seguite da TotalEnergies (+1,2%) e Shell (+1,15%).

Hanno rimbalzato anche i titoli legati ai servizi per l'energia, con Saipem (+3,1%) e Subsea7 (+3,5%).

Nel comparto bancario, Commerzbank ha segnato un incremento dello 0,7%. Unicredit, che detiene oltre il 44% della banca tedesca dopo la prima fase dell'offerta pubblica di scambio (OPS), ha guadagnato lo 0,4%, in attesa della ripresa dell'operazione la settimana successiva. Tra le note negative, Volkswagen ha registrato un calo significativo del 4,66%, a causa dei timori espressi dal management riguardo al futuro del gruppo.

Contesto macroeconomico e reazioni europee

Il quadro europeo è stato ulteriormente complicato dalle decisioni delle banche centrali. Sebbene la Federal Reserve abbia mantenuto i tassi stabili, ha inviato un messaggio restrittivo, suggerendo che il ciclo di inasprimento monetario non è ancora concluso.

Questa prospettiva di tassi 'più alti più a lungo' ha generato ansia sui mercati globali. Anche la Banca Centrale Europea ha recentemente alzato i tassi per contrastare le pressioni inflazionistiche, in particolare quelle legate all'energia. La Bank of England, invece, ha mantenuto i tassi invariati. L'indice pan-europeo STOXX 600 ha chiuso in ribasso dello 0,3%, con BP e TotalEnergies che hanno inciso negativamente sugli indici FTSE 100 e CAC 40.

Tra i singoli titoli europei, Edenred SA ha compiuto un balzo notevole del 15% in seguito a indiscrezioni su una possibile acquisizione da parte di BC Partners, mentre Informa ha guadagnato il 2% dopo aver segnalato una crescita più robusta. Altri movimenti degni di nota includono il calo del 2,5% di Tesco, dopo un rallentamento nella crescita delle vendite, e la flessione del 5,7% di Stellantis NV, a seguito della presentazione di una nuova versione della sua famiglia di veicoli commerciali.