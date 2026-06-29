Le principali borse europee hanno mostrato una scarsa vivacità a metà seduta, con gli investitori che hanno mantenuto l'attenzione sullo stretto di Hormuz. Ciò è avvenuto a seguito degli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran nel fine settimana e del primo incontro tra Iran e Oman per la gestione del tratto di mare. A Milano, l'indice ha registrato un lieve incremento dello 0,05%, mentre Francoforte ha segnato una modesta flessione dello 0,07%. Più consistenti i cali per Madrid (-0,44%), Parigi (-0,35%) e Londra (-0,3%).

I future statunitensi si sono mantenuti in territorio positivo, in attesa della pubblicazione dell'indice manifatturiero della Fed di Dallas.

Sul fronte delle materie prime, il greggio Wti ha evidenziato un rialzo dello 0,9%, raggiungendo i 69,86 dollari al barile, e il gas ha registrato un aumento significativo del 3,5% a 42,27 euro al MWh. L'oro, al contrario, ha ceduto lo 0,11%, attestandosi a 4.031,87 dollari l'oncia. Il differenziale tra i Btp italiani e i Bund tedeschi a dieci anni è rimasto stabile a 73,3 punti base. Il rendimento annuo del Btp è cresciuto di 0,4 punti al 3,59%, quello tedesco di 0,2 punti al 2,85% e quello francese di 0,6 punti al 3,64%. Il dollaro si è indebolito, scambiando a 1,14 sull'euro e a 1,32 sulla sterlina.

Andamento dei Settori e Titoli Principali

Nel comparto energetico, il rialzo del greggio e la corsa del gas hanno fornito un impulso positivo a Saipem (+2,92%) e Subsea7 (+2,52%), in vista della possibile fusione tra le due società.

Anche Eni ha guadagnato l'1,45% e Repsol l'1,2%, mentre Shell (+0,55%), Bp e TotalEnergies (+0,25% entrambe) hanno mostrato rialzi più contenuti. Tra i produttori di semiconduttori, Stm è salita del 2,92% dopo una raccomandazione favorevole, che ha portato all'aumento del prezzo obiettivo dell'1,5% a 65 euro. Anche Soitec ha registrato un incremento dell'1,5%.

Il settore bancario ha evidenziato una generale debolezza: Commerzbank ha perso l'1,6%, Unicredit l'1% e Bper lo 0,98%. Variazioni più contenute sono state registrate da Intesa (-0,5%), Banco Bpm (-0,2%), Mps e Mediobanca (-0,15% entrambe). Nel comparto automobilistico, l'andamento è stato contrastato: Volkswagen ha ceduto il 2%, Bmw e Renault l'1,35% ciascuna.

In controtendenza, Stellantis (+0,64%) e Ferrari (+0,5%) hanno segnato rialzi, con Ferrari che ha registrato un tutto esaurito in Cina per gli ordini del modello Luce.

Il Contesto Generale dei Mercati

Il quadro dei mercati europei continua a essere improntato alla cautela, una tendenza già osservata nelle sedute precedenti. In un contesto più ampio, i listini europei avevano in precedenza chiuso deboli e senza slancio, e Wall Street aveva virato in negativo dopo la decisione della Federal Reserve di mantenere invariati i tassi. Il prezzo del petrolio Brent si era mantenuto stabile sotto la soglia degli 80 dollari al barile, mentre il gas naturale al Ttf di Amsterdam aveva chiuso intorno ai 41 euro al Megawattora.

Sul fronte obbligazionario, il rendimento del Btp era stato del 3,62%, quello del Bund tedesco al 2,92% e quello francese al 3,67%. Nel settore energetico, era già stato notificato alla Commissione Europea il progetto di fusione tra Saipem e Subsea7.

Il settore automobilistico aveva mostrato una tendenza negativa generalizzata, mentre tra i bancari si erano registrati acquisti su Banco Bpm, Unicredit e Bper. Il differenziale tra Btp e Bund si era mantenuto sotto i 70 punti base, con l'oro attestato a 4.343,15 dollari l'oncia e il dollaro a 1,16 sull'euro. Questi elementi confermano un clima di prudenza sui mercati, con gli operatori che continuano a monitorare attentamente gli sviluppi geopolitici e le dinamiche delle materie prime.