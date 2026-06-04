La Borsa di Milano ha aperto la seduta del 4 giugno 2026 registrando un lieve calo, con l'indice principale Ftse Mib che ha ceduto lo 0,12%, attestandosi a 49.976 punti nelle prime fasi della giornata. Questo ribasso iniziale è stato principalmente influenzato dalla performance negativa dei titoli legati al settore energetico, che hanno segnato le maggiori perdite.

Il comparto energetico, infatti, si è trovato sotto pressione a causa della flessione del prezzo del petrolio, evidenziando le maggiori perdite sul listino. Tra le società più penalizzate, Saipem ha registrato una contrazione significativa del 3,2%, seguita da Prysmian con un calo dell'1,3% ed Eni che ha segnato una diminuzione dell'1,1%.

In controtendenza, tra i migliori titoli della mattinata si sono distinti Campari e Buzzi, entrambi con un incremento dello 0,97%, mostrando una certa resilienza in un contesto di mercato più debole.

Andamento del Settore Bancario e il Caso Unicredit

Nel settore bancario, l'attenzione si è concentrata su Unicredit, che ha chiuso in positivo con un rialzo dello 0,5%. L'istituto è attualmente impegnato in un'importante offerta pubblica di scambio (ops) su Commerzbank. La situazione è resa più complessa dalla contestazione di Commerzbank riguardo ai calcoli diffusi sulla partecipazione, con particolare riferimento all'utilizzo dei derivati, un aspetto che aggiunge un elemento di incertezza all'operazione.

Contesto Recente: I Nuovi Massimi Storici del Ftse Mib

L'apertura in ribasso del 4 giugno segue un periodo di forte crescita per l'indice milanese. Solo pochi giorni prima, il 2 giugno 2026, il Ftse Mib aveva toccato nuovi massimi storici, raggiungendo quota 50.427 punti. In quella seduta, il mercato era stato sostenuto principalmente dai titoli legati all'intelligenza artificiale e dai settori ciclici, che avevano agito da traino per l'intero listino.

Tuttavia, già nella giornata del 2 giugno, il comparto energetico aveva mostrato segnali di debolezza, risentendo della volatilità del prezzo del greggio. In quel frangente, Eni aveva già registrato una contrazione, e anche Tenaris aveva segnato un calo.

Al contrario, Saipem aveva chiuso in rialzo, alimentata da indiscrezioni su possibili nuovi contratti in arrivo, evidenziando una dinamica interna diversificata nel settore.

La seduta del 2 giugno era stata inoltre caratterizzata da volumi di scambio ridotti, una condizione tipica delle giornate festive nazionali. Nonostante ciò, il settore bancario aveva mostrato una performance robusta, con le principali banche come Unicredit e Intesa che avevano registrato rialzi superiori all'1,1%. Questi dati recenti delineano un quadro di continuità e intrinseca volatilità per i principali comparti di Piazza Affari, con le dinamiche del settore energetico e di quello bancario che continuano a essere osservate con particolare attenzione dagli investitori.