L'8 giugno 2026, le borse europee hanno mostrato andamenti contrastati in una giornata di generale cautela. Milano ha guidato i rialzi con un incremento dello 0,45%, sostenuta dal settore bancario e dalle operazioni di fusione e acquisizione. Londra ha chiuso in lieve aumento (+0,22%), mentre Francoforte (-0,46%), Parigi (-0,15%) e Madrid (-0,1%) hanno evidenziato debolezza. I future statunitensi si sono mostrati incerti.

L'escalation delle tensioni in Medio Oriente, con attacchi incrociati tra Iran e Israele, ha avuto un impatto sui mercati globali.

Le borse di Asia e Pacifico hanno risentito, mentre in Europa il comparto energetico ha registrato un aumento delle quotazioni del greggio: il Wti è salito del 4,35% a 94,5 dollari al barile e il Brent del 3,1% a 96 dollari. Il gas è cresciuto del 4,58% a 50,7 euro al MWh, mentre l’oro ha perso il 3,65% a 4.304,96 dollari l’oncia. Il dollaro si è mantenuto stabile sopra quota 1,15 sull’euro e 1,33 sulla sterlina.

Il risiko bancario spinge Piazza Affari

Il rialzo di Piazza Affari è stato trainato dal “risiko bancario”. Monte dei Paschi di Siena (Mps) ha segnato un aumento dell’11,63%, e Mediobanca ha guadagnato il 10,9%, entrambe al centro di offerte rivali: Banco Bpm (+0,98%) e Intesa Sanpaolo (-2,77%).

Intesa Sanpaolo ha presentato un’offerta da 30,6 miliardi di euro per acquisire Mps, una delle maggiori operazioni bancarie del Paese. In caso di successo, Intesa cederà gli sportelli di Rocca Salimbeni a Bper (+3,98%) per mantenere il controllo su Piazzetta Cuccia e, indirettamente, su Generali (+1,7%). Banco Bpm aveva proposto una fusione con Mps per creare il secondo operatore domestico italiano. Unicredit ha ceduto lo 0,97%, impegnata nell’offerta pubblica di acquisto e scambio su Commerzbank (-0,73%). Queste dinamiche potrebbero modificare l’assetto del settore bancario nazionale.

Performance di altri settori e quadro europeo

Gli altri settori hanno mostrato performance differenziate. Il comparto del lusso ha registrato segnali positivi, con Cucinelli (+1,1%), Moncler (+0,7%) e Pandora (+1,9%).

Tra i titoli automobilistici, Stellantis ha perso l’1,4% e Bmw lo 0,7%, mentre Ferrari è risalita dello 0,7% e Porsche ha guadagnato il 3,24% dopo una raccomandazione d’acquisto. Nel settore energetico, acquisti su Saipem (+1,2%), Eni (+1%), TotalEnergies (+0,9%), BP (+0,9%), Shell (+0,8%) e Repsol (+0,65%).

A livello europeo, l’indice STOXX 600 ha toccato il minimo delle ultime due settimane, scendendo dello 0,7% a 618,42 punti, influenzato dalle tensioni geopolitiche e dalla volatilità dei titoli tecnologici. Le compagnie aeree sensibili ai prezzi dell’energia (Lufthansa e Air France) hanno perso circa il 2% ciascuna. Il differenziale tra i Btp italiani e i Bund tedeschi è salito a 77,2 punti, con il rendimento annuo dei titoli italiani al 3,82%, quello tedesco al 3,05% e quello francese al 3,82%.