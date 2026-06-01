La Borsa di Milano ha concluso la seduta del primo giugno 2026 registrando un calo dello 0,52%, con il Ftse Mib che si è attestato a 49.775 punti. Questo risultato negativo si inserisce in un contesto europeo di rinnovate tensioni geopolitiche in Medioriente. La decisione di Teheran di sospendere i negoziati con gli Stati Uniti, subordinandoli al ritiro di Israele da Libano e Gaza, ha infatti influenzato l'andamento dei mercati finanziari.

A Piazza Affari, i maggiori ribassi hanno interessato il settore della difesa. Tra i titoli più colpiti, Avio ha segnato una perdita dell'8,45%, seguita da Fincantieri con un calo del 3,97% e Leonardo che ha ceduto il 3,58%.

Queste aziende, attive nell'ambito della difesa e dell'aerospazio, hanno risentito in modo significativo delle incertezze internazionali e delle dinamiche geopolitiche.

Sul fronte opposto, i titoli energetici hanno mostrato una decisa ripresa, beneficiando dell'aumento delle quotazioni del petrolio. Tenaris ha chiuso in rialzo del 3,22%, Saipem ha guadagnato il 2,77% ed Eni ha registrato un incremento del 2,17%. Questi risultati evidenziano la rapida risposta dei mercati alle variazioni dei prezzi delle materie prime e agli sviluppi internazionali.

Andamento dei settori chiave

Il settore della difesa ha registrato le performance più negative della giornata, con Avio in testa alle perdite tra i titoli principali.

Anche Fincantieri e Leonardo hanno concluso la seduta in territorio negativo. Questo andamento conferma la sensibilità dei titoli legati alla difesa alle tensioni e alle incertezze geopolitiche globali.

Al contrario, il comparto energetico ha beneficiato del rialzo del prezzo del petrolio, con Tenaris, Saipem ed Eni che hanno chiuso la giornata in positivo. Tali esiti sottolineano come i mercati reagiscano prontamente agli sviluppi geopolitici e alle fluttuazioni delle materie prime, influenzando direttamente le performance dei diversi settori.

Il ruolo del Ftse Mib e della Borsa Italiana

Il Ftse Mib è l'indice azionario di riferimento della Borsa Italiana, composto dalle quaranta società a maggiore capitalizzazione e liquidità quotate sul mercato principale.

Esso fornisce un'indicazione sull'andamento complessivo del mercato azionario italiano ed è costantemente aggiornato durante le sedute di Borsa.

La Borsa Italiana, con sede a Milano, rappresenta la principale piazza finanziaria del Paese e fa parte del gruppo Euronext. Gestisce, oltre al Ftse Mib, altri indici e mercati per la negoziazione di azioni, obbligazioni e derivati. La chiusura in calo del primo giugno 2026 si inserisce in un contesto internazionale di forte volatilità e costante attenzione agli sviluppi geopolitici.