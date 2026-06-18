La Borsa di Milano ha aperto la seduta del 18 giugno 2026 con un segno positivo. Nei primi minuti di contrattazione, l'indice di riferimento, il Ftse Mib, ha registrato un incremento dello 0,2%, attestandosi a 52.700 punti. Questo avvio in rialzo è stato trainato dalle performance di alcune società di primo piano, riflettendo la selettività degli investitori.

I titoli in evidenza: rialzi e motivazioni

Tra le società che hanno spinto il rialzo, spicca Generali, con un notevole aumento dell'1,75%. Tale crescita è stata sostenuta da un'indiscrezione di mercato su una possibile offerta di Unicredit a Delfin per acquisire un pacchetto del 10% delle azioni della compagnia assicurativa, offrendo in cambio il 5% delle proprie.

Anche Prysmian (+1,47%) e Avio (+1,36%) hanno mostrato un andamento positivo.

Le flessioni e la selettività del mercato

Nonostante il clima generale positivo, alcuni titoli hanno registrato flessioni significative. Tra questi, Saipem ha ceduto l'1,7%, mentre Buzzi ha subito un calo dell'1,5%. Anche Moncler ha perso l'1,42%, Amplifon è diminuita dell'1,37% e Tenaris ha registrato una flessione dell'1,04%. Questi movimenti evidenziano la selettività del mercato, con oscillazioni differenziate tra i vari settori e titoli.

L'importanza dell'indice Ftse Mib

L'indice Ftse Mib si conferma un barometro fondamentale per l'economia italiana. Esso rappresenta il principale indicatore azionario della Borsa Italiana, includendo le quaranta società a maggiore capitalizzazione e liquidità quotate su Euronext Milan.

Il suo andamento è attentamente monitorato, fornendo un'indicazione cruciale sullo stato di salute del mercato azionario italiano e sull'andamento economico del Paese. La sua composizione lo rende un riferimento imprescindibile per analisti e operatori.