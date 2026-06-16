Le borse europee hanno chiuso in netto rialzo il 16 giugno 2026, spinte dall'ottimismo degli investitori per la riapertura dello Stretto di Hormuz entro la settimana e dall'avvio positivo di Wall Street. L'indice Stoxx Europe 600 è salito dello 0,3%. Piazza Affari ha brillato, raggiungendo nuovi massimi con un rialzo dell'1,04% a 52.375 punti. Anche Londra (+0,65%), Parigi (+0,68%) e Francoforte (+0,2%) hanno registrato performance positive.

Andamento settoriale a Milano

A Milano, il comparto bancario si è distinto. Unicredit ha guidato i rialzi (+4%), seguita da Intesa Sanpaolo (+2,3%), Mps (+1,48%) e Banco Bpm (+1,39%).

Al contrario, alcuni titoli industriali ed energetici hanno registrato flessioni: Saipem (-4%), Buzzi (-2,2%) e Tenaris (-1,6%).

Accordo USA-Iran e mercato petrolifero

L'accordo tra Stati Uniti e Iran per la riapertura dello Stretto di Hormuz ha avuto ripercussioni sul mercato petrolifero globale. La prospettiva di una ripresa dell'offerta di greggio, facilitata dal transito, ha generato aspettative di un calo dei prezzi. Il Brent si è attestato intorno agli 80 dollari al barile (-2,9%), mentre il Wti a New York è sceso del 3,4% a 77,9 dollari. Questa tendenza ha portato il prezzo del greggio a registrare la sua più lunga serie negativa dell'anno, influenzando i titoli energetici.

Lo Stretto di Hormuz: rotta strategica

Lo Stretto di Hormuz è un'arteria vitale per il commercio globale di petrolio e gas naturale liquefatto. La sua riapertura, dall'intesa USA-Iran, è attentamente monitorata. Le implicazioni sono significative per la stabilità dei prezzi energetici e il commercio internazionale, data l'importanza geopolitica di questa rotta.