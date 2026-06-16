Il 16 giugno 2026, i prezzi dei carburanti in Italia hanno registrato una nuova riduzione. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) ha rilevato che il prezzo medio nazionale alla pompa per la benzina self-service sulla rete ordinaria è sceso a 1,881 euro al litro, mentre il diesel si attesta a 1,985 euro al litro.

Questa flessione segue quella di lunedì 15 giugno, quando la benzina era a 1,890 euro al litro e il diesel a 1,997 euro al litro. La tendenza al ribasso si conferma anche sulla rete autostradale: la benzina self-service è ora a 1,973 euro al litro e il diesel a 2,069 euro, rispetto ai 1,983 euro e 2,077 euro al litro del giorno precedente.

Dettaglio delle variazioni di prezzo

Il calo dei prezzi interessa sia la rete ordinaria che quella autostradale. Questa diminuzione, seppur contenuta, si inserisce in una tendenza al ribasso osservata nelle ultime settimane. Il Mimit, tramite il suo osservatorio, pubblica regolarmente i dati aggiornati sui prezzi medi dei carburanti, offrendo un riferimento costante per i consumatori e gli operatori del settore.

Il monitoraggio quotidiano delle variazioni dei listini su tutto il territorio nazionale è garantito dall'osservatorio prezzi carburanti del Mimit. La trasparenza nella comunicazione di questi dati è considerata uno strumento essenziale per la tutela dei cittadini, poiché consente loro di fare scelte informate, e per promuovere una sana concorrenza tra i distributori, a beneficio dell'intero mercato.

Il ruolo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) è l'ente preposto alla promozione e allo sviluppo del sistema produttivo nazionale, con un focus sulla competitività delle imprese e la tutela dei consumatori, elementi cruciali per la stabilità economica del Paese. Tra le sue funzioni primarie rientra il monitoraggio dei prezzi dei carburanti, svolto attraverso un osservatorio dedicato che rende i dati aggiornati accessibili a tutti.

Attraverso il suo sito ufficiale, il Mimit mette a disposizione un servizio di consultazione dei prezzi medi praticati dai distributori su base giornaliera. Questo strumento consente agli utenti di verificare l'andamento dei costi e di individuare le soluzioni più convenienti per il rifornimento, supportando attivamente scelte informate e consapevoli.