Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha annunciato un importante stanziamento di quasi 600 milioni di euro per otto opere infrastrutturali chiave in Lombardia e Veneto. Le risorse, 591,6 milioni di euro dal ‘Fondo Investimenti’ del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sono destinate a interventi già previsti nel ‘Piano delle opere olimpiche’ per i Giochi invernali di Milano-Cortina 2026.

Il Ministro Matteo Salvini ha dettagliato la ripartizione: 287,6 milioni per cinque opere lombarde (su un valore complessivo di oltre 673 milioni) e 304 milioni per tre interventi veneti (su un valore totale superiore a 985 milioni).

Salvini ha ribadito che le Olimpiadi sono "un successo riconosciuto a livello mondiale" e lasceranno "in eredità opere e strutture per tutti i cittadini".

Opere per Milano-Cortina 2026

Le otto opere, stradali e ferroviarie, sono parte integrante del Piano delle opere olimpiche, cruciale per i XXV Giochi olimpici e XIV Giochi paralimpici invernali. Gli investimenti mirano a migliorare mobilità e sicurezza, garantendo collegamenti efficienti e infrastrutture moderne. Il valore complessivo degli interventi supera 1,6 miliardi di euro, con un significativo contributo statale. Le opere comprendono adeguamenti di arterie, circonvallazioni e collegamenti funzionali per l'accessibilità ai siti olimpici.

SIMICO: gestione infrastrutture olimpiche

La realizzazione di tali infrastrutture è affidata alla Società Infrastrutture Milano Cortina 2020–2026 S.p.A. (SIMICO). Questa azienda pubblica di ingegneria, costituita a novembre 2021 con sede a Roma, è partecipata dai Ministeri dell’Economia e delle Finanze e delle Infrastrutture e dei Trasporti (ciascuno al 30%), oltre a Regioni Lombardia e Veneto e Province autonome di Bolzano e Trento. SIMICO si occupa della progettazione ed esecuzione delle opere del Piano, tra cui impianti di innevamento, circonvallazioni, riqualificazioni stradali, potenziamento svincoli, soppressione passaggi a livello, gallerie, parcheggi e miglioramenti stazioni ferroviarie. Un intervento chiave è il collegamento ferroviario con l’aeroporto di Milano Malpensa, per un'eredità infrastrutturale duratura.