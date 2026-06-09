La Banca europea per gli investimenti (Bei) e il Comune di Napoli hanno siglato un nuovo accordo di finanziamento da 40 milioni di euro. L'intesa mira a sostenere un vasto programma di rigenerazione urbana, sviluppo sociale e transizione climatica nella città partenopea. Questa operazione, strutturata come un finanziamento quadro, si integra pienamente nelle strategie urbane del Comune, inclusi il Programma Triennale degli Investimenti (Dup 2025‑2027) e il Documento di Indirizzo Strategico 'Per una città giusta, sostenibile, vivibile e attrattiva'.

Gli investimenti complessivi previsti ammontano a circa 95,6 milioni di euro, di cui 40 milioni finanziati dalla Bei. Le risorse saranno impiegate per la costruzione di nuove unità abitative a prezzi accessibili, la riqualificazione e l'efficientamento energetico degli edifici pubblici e la valorizzazione del centro storico di Napoli. L'accordo prevede interventi mirati in diverse aree cittadine, attraverso programmi di recupero di edifici e spazi pubblici, lo sviluppo di energia rinnovabile, il miglioramento della mobilità sostenibile e la modernizzazione dei servizi urbani.

Interventi specifici e aree interessate

Nel centro storico, gli investimenti permetteranno di tutelare e valorizzare il patrimonio architettonico, garantendo interventi di restauro che rispettino le caratteristiche originarie e l'identità urbana.

Un ruolo di primaria importanza è assegnato all'edilizia sociale, con la costruzione e il recupero di alloggi a prezzi calmierati nei quartieri di Pianura e Chiaiano. Sono inoltre pianificati investimenti significativi in aree verdi, scuole, strutture sociali, impianti sportivi e spazi culturali, quali teatri e biblioteche.

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha definito l'accordo “un passo fondamentale per il futuro di Napoli”. Ha inoltre evidenziato che investire in edilizia sociale, scuole e spazi pubblici significa migliorare la qualità della vita dei cittadini e rendere Napoli una grande capitale europea pronta alla transizione ecologica. La vicepresidente della Bei, Gelsomina Vigliotti, ha sottolineato come l'operazione rafforzi il ruolo della Bei quale cofinanziatore strategico, contribuendo a rendere la città più resiliente ai cambiamenti climatici.

Il contributo della Banca europea per gli investimenti

L'accordo con il Comune di Napoli si inserisce nel più ampio quadro di sostegno che la Bei offre alla città e alla Regione Campania. Negli anni precedenti, la Bei ha già finanziato numerosi interventi, tra cui la ricostruzione dei Campi Flegrei e dell'isola di Ischia. Un precedente accordo del 2018 ha riguardato la mobilità sostenibile, l'efficienza energetica per l'illuminazione pubblica e la sicurezza stradale. La Bei, in quanto istituzione finanziaria dell'Unione Europea, eroga prestiti e finanziamenti a lungo termine per sostenere progetti che promuovono la coesione economica e sociale, la crescita e la sostenibilità ambientale nei Paesi membri.

Il supporto della Bei si concentra su progetti che contribuiscono allo sviluppo urbano, alla transizione energetica e alla resilienza delle città ai cambiamenti climatici, in piena sintonia con le priorità dell'Unione Europea in materia di sostenibilità e innovazione.