La Borsa di Tokyo ha aperto la seduta del 2 giugno 2026 con un marcato calo, riflettendo le persistenti tensioni geopolitiche in Medio Oriente e la mancanza di un accordo negoziale tra Iran e Stati Uniti. L'indice di riferimento Nikkei ha registrato una perdita significativa, cedendo lo 0,52% e attestandosi a 66.589,24 punti, con una flessione di ben 345 punti rispetto alla chiusura della giornata precedente.

Il clima di incertezza internazionale ha pesantemente influenzato l'umore degli investitori. In particolare, la mancata riapertura dello Stretto di Hormuz, un passaggio marittimo cruciale, e il proseguimento delle operazioni militari di Israele in Libano, considerate da Teheran una chiara violazione delle intese regionali, hanno contribuito a creare un contesto di apprensione.

Sul fronte valutario, lo yen ha mostrato un ulteriore indebolimento, scivolando a quota 159,60 nei confronti del dollaro e a 185,70 rispetto all'euro, evidenziando una crescente pressione sulla valuta giapponese.

Andamento dei settori e dei principali titoli a Tokyo

Analizzando più nel dettaglio l'andamento del mercato azionario giapponese, il Nikkei ha iniziato la giornata a 66.629,60 punti, segnando un ribasso di 304,73 punti rispetto alla seduta precedente. Questo movimento ha interrotto una serie positiva di tre giornate consecutive, indicando un'inversione di tendenza dettata dalle preoccupazioni globali. Tra i settori che hanno registrato le maggiori flessioni si annoverano le costruzioni, il comparto farmaceutico e quello della carta e cellulosa, i quali hanno subito le vendite degli operatori.

Al contrario, alcuni settori hanno mostrato una maggiore resilienza, riuscendo a chiudere in positivo. Tra questi spiccano l'informatica, le telecomunicazioni e il settore minerario, che hanno saputo attrarre gli acquisti degli investitori. Per quanto riguarda le singole società, hanno segnato ribassi importanti titoli di peso come Taiyo Yuden, Daikin e Shin-Etsu Chemical. Viceversa, hanno aperto in rialzo colossi quali SoftBank Group, Nintendo e Fujitsu, dimostrando una diversificazione nelle performance aziendali.

Contesto valutario e impatto delle dinamiche internazionali

L'indebolimento dello yen rispetto alle principali valute internazionali ha rappresentato un fattore concomitante alla flessione dell'indice Nikkei.

Questa dinamica valutaria, unita alla complessa situazione in Medio Oriente – con le crescenti tensioni tra Iran, Stati Uniti e Israele – ha contribuito in modo significativo ad aumentare la volatilità sui mercati finanziari asiatici. Gli operatori di mercato continuano a monitorare con grande attenzione l'evoluzione del quadro geopolitico, consapevoli delle possibili e ampie ripercussioni che tali sviluppi potrebbero avere sui flussi commerciali globali e sui prezzi delle materie prime.