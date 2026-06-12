Nel primo trimestre dell’anno il mercato del lavoro italiano registra nuovi segnali di rafforzamento. Il tasso di occupazione sale al 62,7% (+0,2 punti in tre mesi), toccando il livello più alto dall’inizio delle serie storiche trimestrali dell’Istat (2004), mentre il tasso di disoccupazione scende al 5,3% (-0,4 punti), minimo storico dall’avvio delle rilevazioni. I dati sono contenuti nelle tabelle diffuse dall’Istat.

Occupazione e disoccupazione ai livelli migliori delle serie storiche

Nel dettaglio, il tasso di inattività si attesta al 33,7% (+0,1 punti), tornando sui livelli del primo trimestre 2023.

Nei dati provvisori di aprile, invece, l’occupazione continua a salire fino al 63,1%, mentre la disoccupazione scende ulteriormente al 5,1%.

L’aumento degli occupati (+0,5%, pari a +123mila unità) riguarda uomini e donne, lavoratori dipendenti e autonomi e tutte le fasce d’età, con l’unica eccezione dei 35-49enni, che restano sostanzialmente stabili. Il miglioramento si riflette anche nel tasso di occupazione, che sale al 63,1% (+0,3 punti).

Parallelamente, cala il numero delle persone in cerca di lavoro (-1,3%, pari a -18mila unità), con una riduzione diffusa tra uomini e donne e in quasi tutte le classi d’età, fatta eccezione ancora una volta per i 35-49enni, tra i quali la disoccupazione risulta in lieve aumento.

Il tasso di disoccupazione scende così al 5,1%, mentre quello giovanile si attesta al 16,9% (-0,8 punti).

Diminuiscono anche gli inattivi tra i 15 e i 64 anni (-0,8%, pari a -102mila unità), con un calo generalizzato che coinvolge entrambi i sessi e tutte le fasce d’età. Il tasso di inattività scende al 33,4% (-0,3 punti).

Crescita anche su base trimestrale e annua

Nel confronto con il trimestre precedente (febbraio-aprile 2026 rispetto a novembre 2025-gennaio 2026) si registra un aumento di 108mila occupati (+0,4%), mentre diminuiscono sia le persone in cerca di lavoro (-4,3%, pari a -60mila unità) sia gli inattivi (-0,4%, pari a -46mila unità).

Su base annua, infine, l’occupazione cresce dell’1,1% (+269mila unità), con aumenti diffusi tra uomini, donne, 25-34enni e over 50, a fronte di un calo tra i più giovani e la fascia 35-49 anni. Nello stesso periodo calano anche le persone in cerca di lavoro (-16,6%, pari a -260mila unità) e, seppur lievemente, gli inattivi (-0,1%, pari a -13mila unità).