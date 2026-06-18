Il mercato bancario tedesco e le sfide della competitività europea sono stati al centro dell'intervento di Andrea Orcel, amministratore delegato di UniCredit, durante il summit Fii Priority Europe 2026 in corso a Roma.

Il mercato tedesco sotto osservazione

Orcel ha evidenziato alcune criticità del sistema bancario tedesco, soffermandosi sul livello di soddisfazione della clientela e sulla crescente presenza di nuovi operatori.

"Se consideriamo il mercato bancario tedesco i clienti non sono soddisfatti. È un mercato in cui c'è la massima penetrazione di fintech ed è un mercato in cui le banche statunitensi stanno guadagnando la percentuale maggiore", ha dichiarato il manager.

Secondo il numero uno di UniCredit, il contesto attuale è caratterizzato da una forte concorrenza, alimentata sia dall'espansione delle società fintech sia dalla crescente presenza degli istituti finanziari americani.

Il richiamo all'Europa

Nel suo intervento, Orcel ha sottolineato come uno dei limiti principali del sistema europeo sia la mancanza di scala e di investimenti adeguati.

"Lo dico perché sono stato in Germania per vent'anni", ha affermato l'amministratore delegato, richiamando la propria esperienza professionale nel Paese.

Orcel ha quindi allargato il ragionamento all'intero continente, evidenziando la necessità di una risposta più incisiva alle sfide del mercato globale: "Quello che manca, come Europa, è che abbiamo permesso alle minacce dei nostri competitor di prendere piede".