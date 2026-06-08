Il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, ha espresso un giudizio decisamente favorevole in merito all'operazione annunciata congiuntamente da Intesa Sanpaolo e Unipol, che mira all'acquisizione del 100% di Monte dei Paschi di Siena (Mps). La sua dichiarazione è stata rilasciata a margine di un importante evento svoltosi a Modena, dove Orsini ha voluto sottolineare l'importanza strategica di questa iniziativa nell'attuale scenario del sistema bancario italiano.

Orsini ha chiarito la sua visione, affermando: «La vedo positivamente perché conferma che l'evoluzione in atto del risiko bancario guarda ad operazioni che rafforzano la solidità delle banche e ne accrescono la capacità di finanziare imprese, innovazione e sviluppo, nonché preservare il risparmio degli italiani».

Il presidente di Confindustria ha, inoltre, evidenziato come tali aggregazioni possano rivestire un ruolo cruciale per il rafforzamento del tessuto economico nazionale, contribuendo a una maggiore stabilità e crescita.

L'importanza di intermediari solidi per l'Italia

Proseguendo nella sua analisi, il presidente di Confindustria ha ribadito un concetto fondamentale per l'economia del Paese: «L'Italia ha bisogno di intermediari solidi, radicati nel Paese e con una base di azionisti fortemente nazionale, capaci di competere a livello Europeo ed accompagnare a livello internazionale le nostre aziende». Questa affermazione sottolinea la necessità di un sistema bancario robusto e con una chiara identità nazionale, in grado di supportare le imprese italiane sia sul mercato interno che su quello globale.

Orsini ha enfatizzato che, qualora queste aggregazioni vengano realizzate con successo e in modo oculato, esse hanno il potenziale di generare valore significativo per l'intero Paese. Tuttavia, ha posto una condizione imprescindibile: è fondamentale che venga non solo preservata, ma anche ulteriormente potenziata la capacità del sistema bancario di accompagnare attivamente gli investimenti delle imprese e di sostenere in modo concreto la crescita dell'economia reale. Questo aspetto è considerato vitale per assicurare che il consolidamento bancario si traduca in benefici tangibili per l'intero sistema produttivo nazionale.

Scenario e obiettivi dell'acquisizione Intesa-Unipol su Mps

L'operazione di acquisizione di Monte dei Paschi di Siena da parte di Intesa Sanpaolo e Unipol si configura come uno dei movimenti più rilevanti nel panorama bancario italiano degli ultimi anni.

Intesa Sanpaolo si distingue come uno dei maggiori gruppi bancari operanti sia in Italia che in Europa, vantando una presenza capillare e un ruolo di primo piano nel settore del credito destinato alle famiglie e alle imprese. Parallelamente, Unipol, con la sua forte attività nel settore assicurativo, si posiziona tra i principali gruppi finanziari italiani, contribuendo alla stabilità del mercato.

Monte dei Paschi di Siena, con una storia che affonda le radici nella sua fondazione nel 1472, è riconosciuta come una delle banche più antiche a livello mondiale, con la sua sede storica nella città di Siena. Questa acquisizione strategica è finalizzata a un duplice obiettivo: da un lato, rafforzare ulteriormente la solidità patrimoniale delle entità coinvolte e, dall'altro, incrementare la competitività complessiva del sistema bancario nazionale. Tale iniziativa si allinea perfettamente con le esigenze e le prospettive delineate dal presidente di Confindustria, Orsini, per un settore finanziario più robusto e dinamico.