Il petrolio ha registrato un significativo calo nelle contrattazioni di New York il 4 giugno 2026. L'arretramento ha interessato sia il West Texas Intermediate (Wti), riferimento americano, sia il Brent, benchmark internazionale, segnalando una fase di volatilità per il settore energetico globale.

Nello specifico, il Wti ha ceduto il 3,46%, attestandosi a 92,70 dollari al barile. Questa flessione è attentamente monitorata, poiché il Wti è un indicatore della salute economica statunitense. Il Brent, parallelamente, ha registrato un calo del 3,09%, portando il suo prezzo a 94,79 dollari al barile.

Sebbene mantenga un valore leggermente superiore, la sua discesa conferma la tendenza ribassista.

Andamento dei principali indici petroliferi

Il calo delle quotazioni del petrolio ha interessato sia il mercato statunitense che quello internazionale. Il Wti ha mostrato una diminuzione marcata, con il Brent a seguire una tendenza simile. Tali movimenti riflettono una fase di incertezza nei mercati energetici.

La dinamica attuale dei prezzi è influenzata da un complesso intreccio di fattori, tra cui la domanda globale, le dinamiche geopolitiche e le scorte di greggio negli Stati Uniti. Variazioni in questi elementi possono innescare reazioni a catena, influenzando l'equilibrio tra offerta e domanda e il valore del petrolio.

Contesto di mercato e recenti fluttuazioni

Il recente calo si inserisce in un periodo di sensibili oscillazioni. Pochi giorni prima, il Brent aveva toccato 97,81 dollari al barile, e il Wti 96,02 dollari. Questi rialzi erano stati sostenuti da una robusta domanda di esportazione e un'intensa attività di raffinazione.

Le quotazioni attuali, pertanto, possono essere interpretate come una fase di aggiustamento dopo i picchi. I mercati continuano a monitorare l'evoluzione della domanda e dell'offerta a livello internazionale, elementi chiave per la futura direzione dei prezzi del petrolio.