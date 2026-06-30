Il 30 giugno 2026, i prezzi del petrolio hanno registrato un netto calo, dopo il rialzo del giorno prima. Il West Texas Intermediate (WTI) è sceso dello 0,64%, attestandosi a 70,30 dollari al barile. Anche il Brent ha subito una flessione, perdendo l'1,22% e scendendo a 72,26 dollari al barile.

La contrazione segue una settimana difficile per il Brent, già in calo di quasi l'11% e alla terza settimana di ribasso. L'andamento è stato influenzato dall'aumento delle spedizioni di greggio attraverso lo stretto di Hormuz, al massimo annuo, in un contesto di tensioni tra Stati Uniti e Iran.

Quotazioni e scenario geopolitico

Le quotazioni di Brent e WTI sono state condizionate dall'attesa di possibili colloqui cruciali tra Stati Uniti e Iran a Doha. L'attesa segue attacchi reciproci che hanno generato incertezza sui mercati e rallentato il traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Il Brent aveva toccato 72,50 dollari e il WTI 70,28 dollari al mattino.

Le persistenti incertezze riguardo a un eventuale incontro tra le delegazioni statunitense e iraniana hanno evidenziato la fragilità dell'accordo del 17 giugno. L'intesa, volta a una pausa nei combattimenti, aveva già avuto ripercussioni sui flussi globali di petrolio attraverso lo stretto di Hormuz.

Stretto di Hormuz: ruolo e prospettive

Lo stretto di Hormuz si conferma un punto nevralgico per il transito petrolifero mondiale. Le recenti tensioni nella regione hanno imposto una ridefinizione delle rotte di transito e una maggiore vigilanza degli operatori. Colloqui tecnici per la gestione delle rotte nello stretto sono in programma; incontri diretti con gli USA non sono stati confermati.

Le dinamiche dei flussi di greggio nel Golfo Persico rimangono al centro dell'attenzione di operatori e analisti. Il mercato attende segnali più chiari sulla normalizzazione dei trasporti e sull'evoluzione delle trattative diplomatiche, elementi fondamentali per la stabilità dei prezzi del petrolio.