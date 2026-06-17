Il 17 giugno 2026, Piazza Affari si mostra positiva a ridosso della chiusura delle contrattazioni. L’indice principale Ftse Mib segna un incremento dello 0,2%, attestandosi a 52.525 punti. La giornata ha visto anche una riduzione dello spread tra Btp italiani e Bund decennali tedeschi, sceso a 70 punti. Il rendimento annuo italiano sale di 0,1 punti al 3,62%, quello tedesco cala di 0,2 punti al 2,92% e quello francese è in rialzo di 0,6 punti al 3,67%.

Tra i titoli più performanti, Saipem avanza del 2,67%. La società ha presentato alla Commissione Europea il progetto di fusione con Subsea7, con scadenza per la decisione fissata al 22 luglio.

Acquisti sul settore bancario: Banco Bpm (+2,29%), Unicredit (+2,21%) e Bper (+1,33%). In luce negativa, Inwit (-3,93%) e Ferrari (-2,95%), penalizzata dal ribasso delle stime Bmw per l’esercizio in corso, che influenza anche Stellantis (-2,8%). Deboli anche Avio (-2,7%) e Diasorin (-2,5%). Eni è fiacca (-0,2%), nonostante il greggio sia in rialzo ma ancora sotto le quotazioni pre-accordo Usa-Iran sul cessate il fuoco.

Andamento dei principali titoli e settori

Oltre a Saipem e ai bancari, si segnalano movimenti negativi per titoli industriali e tecnologici. Eni si mostra fiacca (-0,2%), nonostante il greggio sia in rialzo ma ancora distante dai livelli pre-accordo Stati Uniti-Iran sul cessate il fuoco.

Il settore automobilistico risente delle nuove stime Bmw, influenzando negativamente Ferrari e Stellantis.

Il progetto di fusione Saipem-Subsea7

Saipem ha presentato ufficialmente il progetto di fusione con Subsea7 alla Commissione Europea, che ha fissato il 22 luglio come termine ultimo per il pronunciamento. Questa operazione è un passaggio significativo per il settore dell’ingegneria e dei servizi per l’energia offshore.