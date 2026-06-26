Piazza Affari ha registrato un’apertura in territorio negativo il 26 giugno 2026, con l’indice Ftse Mib che ha segnato una flessione dello 0,82%, attestandosi a 51.350 punti già nella prima mezz’ora di contrattazioni. Questa tendenza al ribasso ha visto la maggior parte delle blue chip in calo, riflettendo un clima di incertezza sui mercati. Tra i titoli più colpiti, Saipem ha registrato una perdita del 3%, seguita da Fincantieri con un calo del 2,28% e Stm, che ha ceduto il 2,15%. Queste performance negative sono state attribuite principalmente al crollo del settore dei microprocessori in Asia, un evento che ha fatto seguito alla significativa flessione di Apple a New York, generando preoccupazioni a livello globale per il comparto tecnologico.

Andamento dei principali comparti e titoli

Nonostante il quadro generale di ribasso, alcuni titoli sono riusciti a distinguersi con performance positive. Tra questi, Ferrari ha mostrato una notevole resilienza, guadagnando l’1,4%. Anche Moncler ha registrato un aumento dello 0,62% e Brunello Cucinelli è cresciuta dello 0,5%, evidenziando come alcune eccellenze italiane abbiano saputo contrastare la tendenza generale. Il comparto bancario, invece, ha risentito pesantemente delle vendite. Banco BPM ha segnato un calo dell’1,08%, Intesa Sanpaolo ha perso l’1%, Mps lo 0,95%, Unicredit lo 0,9% e Bper lo 0,85%. Un caso particolare è stato quello di Banca Ifis, che non è riuscita a fare prezzo all’apertura, registrando un calo teorico di oltre il 20%.

Questa forte reazione è giunta all’indomani dell’annuncio relativo alla cessione dell’attività legata ai crediti deteriorati (Npl), un’operazione che ha evidentemente influenzato la percezione degli investitori sul valore del titolo.

Contesto europeo e fattori di cautela

Il ribasso di Piazza Affari si inserisce in un più ampio contesto europeo, dove i mercati azionari hanno mostrato realizzi diffusi, con le principali borse del continente in flessione. Questo scenario di cautela è stato alimentato da diverse preoccupazioni macroeconomiche. Tra i fattori principali, le aspettative di un imminente aumento dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve hanno generato incertezza, poiché un costo del denaro più elevato può frenare gli investimenti e la crescita economica.

A ciò si sono aggiunti i timori legati all’aumento della spesa per le aziende nel settore dell’intelligenza artificiale, che, pur rappresentando un’opportunità, solleva interrogativi sui costi e sulla sostenibilità degli investimenti a lungo termine. Anche i futures sugli indici statunitensi hanno evidenziato segnali di debolezza, preannunciando un possibile avvio negativo per Wall Street nel pomeriggio, contribuendo a un clima di apprensione globale.

Dinamiche settoriali e volumi di scambio

Analizzando più in dettaglio le dinamiche settoriali, il settore tecnologico ha continuato a essere sotto pressione, con STM che nei giorni precedenti aveva già registrato cali significativi, confermando la vulnerabilità del comparto.

Nel settore bancario, l’indice settoriale complessivo ha mostrato un ribasso dello 0,8%, riflettendo le difficoltà già evidenziate dai singoli istituti. Per quanto riguarda il segmento oil, i titoli hanno avuto andamenti meno omogenei: Saipem e Eni, ad esempio, avevano mostrato nei giorni scorsi movimenti contrastanti. È importante sottolineare che il volume degli scambi è rimasto contenuto in una delle ultime sedute, con una raccolta complessiva di 1,35 miliardi di euro. Questo dato suggerisce una certa prudenza da parte degli investitori, che hanno preferito attendere sviluppi più chiari prima di impegnarsi in operazioni significative.