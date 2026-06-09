Poste Italiane chiude il primo trimestre 2025 con numeri mai visti prima: 89 milioni di pacchi consegnati in tre mesi, +14,6% rispetto all’anno precedente. Una crescita che conferma la spinta dell’e‑commerce e la forza della rete nazionale. Ma, mentre Poste accelera, i concorrenti restano a guardare, incapaci di reggere la stessa capillarità.
Consegne record, flotta potenziata e tecnologia avanzata
Secondo l’analisi, la macchina logistica di Poste oggi è un mix di:
Hub digitali integrati per monitorare ogni pacco in tempo reale
Micro‑fulfillment locali come quello di Palermo, capace di evadere 8.000 pacchi al giorno
Rete capillare di 18.000 punti di ritiro, un vantaggio che nessun concorrente può replicare
Flotta green in crescita, con mezzi elettrici e ibridi nelle città più congestionate
Ritardi e danneggiamenti ai minimi storici, grazie a tracciamenti avanzati, packaging sostenibile e polizze assicurative integrate fino a 3.000 euro.
Dove Poste funziona meglio (e dove no)
La mappa dell’efficienza non è uniforme:
Aree top: Venezia, Palermo, grandi città con hub moderni e personale stabile
Aree critiche: entroterra, zone montane, piccoli comuni, territori con carenza di personale o subappalti problematici
La sfida con Amazon Logistics e BRT
Amazon e BRT puntano su:
Logistica urbana
Servizi premium
Consegne rapide nelle metropoli
Ma la vera arma di Poste resta la presenza capillare: nessun altro operatore raggiunge così tanti comuni, isole, zone rurali e periferie.
Reclami in calo e procedure più semplici
La digitalizzazione ha ridotto i reclami grazie a:
Conciliazione online
Indennizzi automatici
Tracciamento end‑to‑end
Un cambio di passo che rende più trasparente la gestione dei problemi.
Il vero nodo: un’Italia che corre a velocità diverse
Il quadro è chiaro: Poste migliora, investe, innova e macina record. Ma finché alcune zone resteranno scoperte o gestite da personale insufficiente, la qualità del servizio non sarà omogenea.
E mentre i concorrenti osservano, incapaci di replicare la stessa rete, la sfida dei prossimi anni sarà una sola: rendere il servizio davvero uniforme da Nord a Sud.