Poste Italiane chiude il primo trimestre 2025 con numeri mai visti prima: 89 milioni di pacchi consegnati in tre mesi, +14,6% rispetto all’anno precedente. Una crescita che conferma la spinta dell’e‑commerce e la forza della rete nazionale. Ma, mentre Poste accelera, i concorrenti restano a guardare, incapaci di reggere la stessa capillarità.

Consegne record, flotta potenziata e tecnologia avanzata

Secondo l’analisi, la macchina logistica di Poste oggi è un mix di:

Hub digitali integrati per monitorare ogni pacco in tempo reale

Micro‑fulfillment locali come quello di Palermo, capace di evadere 8.000 pacchi al giorno

Rete capillare di 18.000 punti di ritiro , un vantaggio che nessun concorrente può replicare

Flotta green in crescita, con mezzi elettrici e ibridi nelle città più congestionate

Ritardi e danneggiamenti ai minimi storici, grazie a tracciamenti avanzati, packaging sostenibile e polizze assicurative integrate fino a 3.000 euro.

Dove Poste funziona meglio (e dove no)

La mappa dell’efficienza non è uniforme:

Aree top : Venezia, Palermo, grandi città con hub moderni e personale stabile

Aree critiche: entroterra, zone montane, piccoli comuni, territori con carenza di personale o subappalti problematici

La sfida con Amazon Logistics e BRT

Amazon e BRT puntano su:

Logistica urbana

Servizi premium

Consegne rapide nelle metropoli

Ma la vera arma di Poste resta la presenza capillare: nessun altro operatore raggiunge così tanti comuni, isole, zone rurali e periferie.

Reclami in calo e procedure più semplici

La digitalizzazione ha ridotto i reclami grazie a:

Conciliazione online

Indennizzi automatici

Tracciamento end‑to‑end

Un cambio di passo che rende più trasparente la gestione dei problemi.

Il vero nodo: un’Italia che corre a velocità diverse

Il quadro è chiaro: Poste migliora, investe, innova e macina record. Ma finché alcune zone resteranno scoperte o gestite da personale insufficiente, la qualità del servizio non sarà omogenea.

E mentre i concorrenti osservano, incapaci di replicare la stessa rete, la sfida dei prossimi anni sarà una sola: rendere il servizio davvero uniforme da Nord a Sud.