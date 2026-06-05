Il presidente di Unioncamere, Andrea Prete, ha enfaticamente dichiarato che l'Unione europea necessita urgentemente di una vera politica industriale comune, solida e lungimirante. Questa affermazione è stata pronunciata il 5 giugno 2026, in occasione di un significativo incontro tenutosi a Napoli. Prete ha chiaramente evidenziato come l'attuale e dinamico contesto internazionale richieda una maggiore e più profonda coesione tra i Paesi membri per affrontare con successo le complesse sfide poste dalla competitività globale.

L'appello di Unioncamere per una strategia europea

Durante il suo intervento, Andrea Prete ha affermato che "l'Europa deve dotarsi di una politica industriale forte e condivisa, capace di sostenere la crescita e l'innovazione delle imprese". Il presidente di Unioncamere ha aggiunto che una strategia unitaria è fondamentale per rispondere alle pressioni economiche extraeuropee e per tutelare il tessuto produttivo del continente. Secondo Prete, la mancanza di un coordinamento efficace rischia di penalizzare le imprese europee.

Il ruolo di Unioncamere nel sostegno alle imprese

Unioncamere è l'organizzazione che rappresenta e coordina le Camere di commercio italiane. L'ente promuove lo sviluppo economico e l'innovazione delle imprese, offrendo servizi e supporto alle attività produttive.

Il suo obiettivo è rafforzare la competitività del sistema imprenditoriale italiano e favorire l'integrazione con i mercati europei e internazionali.

La richiesta di una politica industriale europea più incisiva si inserisce in un dibattito più ampio sulle strategie per rilanciare la crescita economica e sostenere le imprese nei settori chiave dell'innovazione e della sostenibilità. Unioncamere continua a svolgere un ruolo attivo nel confronto istituzionale su questi temi.