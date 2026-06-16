A maggio, la produzione industriale cinese ha registrato un notevole incremento del 4,5% su base annua. Questo dato si è rivelato leggermente superiore alle aspettative degli analisti, che avevano stimato una crescita del 4,4%. L'impulso maggiore a questa espansione è giunto dal settore manifatturiero, il quale ha mostrato chiari segnali di ripresa, nonostante il persistente rallentamento della domanda globale.

La spinta alla crescita della produzione industriale è stata attribuita alla ripresa delle attività produttive e a una maggiore stabilità riscontrata nelle catene di approvvigionamento.

Tuttavia, il risultato di maggio segna una diminuzione rispetto al mese precedente, quando la produzione aveva evidenziato un robusto aumento del 6,7%. Sebbene gli analisti avessero previsto un rallentamento, il dato di maggio si è attestato comunque oltre le attese. La dichiarazione ufficiale sottolinea che "la produzione industriale ha mantenuto una crescita stabile nonostante le sfide esterne".

Il contributo dei settori chiave e il confronto mensile

Il settore manifatturiero si è confermato il motore principale dell'incremento complessivo della produzione industriale. Altri comparti, come quello minerario e quello dedicato alla fornitura di energia, hanno fornito un contributo più marginale.

Il dato di maggio, pur risultando inferiore rispetto al significativo aumento del 6,7% registrato ad aprile, evidenzia una solida tenuta dell'industria cinese in un contesto economico globale ancora caratterizzato da incertezze e da una domanda internazionale più contenuta.

L'Ufficio nazionale di statistica: un pilastro informativo

L'Ufficio nazionale di statistica della Repubblica Popolare Cinese rappresenta l'ente governativo preposto alla raccolta, all'elaborazione e alla pubblicazione dei dati statistici ufficiali che riguardano l'economia, la popolazione e la società cinese. Fondato nel 1952, questo ufficio ricopre un ruolo fondamentale nel monitoraggio delle principali variabili economiche del Paese, fornendo dati essenziali utilizzati sia dal governo sia dagli operatori economici internazionali per valutare con precisione l'andamento dell'economia cinese.