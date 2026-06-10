Lo spread Btp-Bund, il differenziale tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi, ha concluso la seduta odierna a 77,4 punti base, evidenziando un ulteriore allargamento rispetto alle chiusure precedenti. Contestualmente, il rendimento del Btp decennale italiano si è attestato al 3,84 per cento, mentre il corrispondente titolo di Stato tedesco ha registrato un rendimento del 3,07 per cento.

La giornata sui mercati finanziari si è dunque chiusa con il differenziale in netta crescita, al termine di una settimana già caratterizzata da significative oscillazioni e dinamiche nei mercati obbligazionari dell'Eurozona.

L'incremento del rendimento dei titoli di Stato italiani ne conferma la permanenza su livelli elevati se confrontati con quelli dei Bund tedeschi.

L'andamento recente dello spread e dei rendimenti

Nei giorni immediatamente precedenti, lo spread aveva già evidenziato una persistente tendenza all'espansione, arrivando a sfiorare la quota di 80 punti base. Tuttavia, la mattina del 9 giugno, si era verificato un temporaneo e lieve calo del differenziale, che era sceso a 77 punti base. Questo era stato attribuito a una contestuale diminuzione dei rendimenti dei titoli italiani, i quali si erano portati al 3,82 per cento. Parallelamente, i Bund tedeschi, nello stesso frangente, avevano visto i loro rendimenti superare la soglia del 3,05 per cento.

La complessiva situazione dei titoli di Stato europei continua a risentire delle vive attese per la prossima decisione di politica monetaria della Banca Centrale Europea (BCE). L'incontro del Consiglio Direttivo, fissato per l'11 giugno, è molto atteso poiché le sue determinazioni potrebbero influenzare ulteriormente i tassi di interesse e, di conseguenza, i rendimenti dei titoli obbligazionari.

Contesto europeo e modifiche al calendario delle aste

Oltre al caso italiano, anche i differenziali di altri importanti Paesi europei hanno registrato variazioni. I Bonos spagnoli, ad esempio, si sono posizionati a 44 punti base rispetto ai Bund tedeschi, mentre gli Oat francesi hanno raggiunto i 66 punti base.

I rendimenti dei rispettivi titoli di Stato spagnoli e francesi si sono attestati, nell'ordine, al 3,49 per cento e al 3,71 per cento.

Nel frattempo, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato significative modifiche al calendario delle aste dei titoli di Stato. In particolare, le aste dei titoli con una durata pari o superiore ai sette anni, inizialmente programmate per l'11 giugno, sono state annullate. In loro vece, è stata prevista un'emissione sindacata di Btp con scadenze a sette e a trenta anni, la cui effettiva realizzazione sarà subordinata alle condizioni di mercato. Restano invece confermate le aste dei Bot e dei Btp a tre anni, che si terranno nei giorni successivi secondo il programma.

Infine, è stata annunciata l'emissione dei Btp Italia Sì, titoli di Stato indicizzati all’inflazione e specificamente pensati per gli investitori retail, la cui offerta avverrà tra il 15 e il 19 giugno.