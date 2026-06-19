Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, noto come Farnesina, ha ufficialmente comunicato l’annullamento del Business Forum Italia-USA, un evento di rilievo che era stato programmato per il 22 giugno 2026 nella città di Miami. Questa decisione fa seguito alla precedente cancellazione della visita negli Stati Uniti del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, come precedentemente annunciato.

L’appuntamento, che avrebbe dovuto ospitare importanti discussioni e incontri presso il prestigioso Biltmore Hotel di Miami, si inseriva in un più ampio contesto di visita istituzionale del ministro.

Era stato concepito come un’occasione fondamentale per promuovere il dialogo e la collaborazione tra rappresentanti istituzionali di alto livello, funzionari governativi e leader aziendali provenienti sia dall’Italia che dagli Stati Uniti, con l’obiettivo di rafforzare i legami economici bilaterali.

L’organizzazione del forum era stata curata dall’Agenzia per il Commercio Estero italiano (ITA), operante sotto l’egida del Governo Italiano, e aveva ricevuto il prezioso supporto della Italy America Chamber of Commerce Southeast (IACCSE), un’organizzazione chiave per le relazioni commerciali nell’area. Questo evento rappresentava un punto focale per le strategie di partenariato economico tra i due Paesi.

Il programma e gli obiettivi del Forum annullato

Il Business Forum Italia-USA era stato meticolosamente strutturato per fungere da piattaforma strategica, mirata a intensificare il dialogo e la collaborazione bilaterale su tematiche di cruciale importanza. Tra gli obiettivi principali vi erano la promozione dell’innovazione, l’attrazione di investimenti e lo stimolo dello sviluppo economico congiunto tra Italia e Stati Uniti.

Il programma prevedeva una serie di sessioni verticali dedicate a settori specifici e numerosi incontri di business matching. Questi appuntamenti avrebbero consentito alle imprese italiane e americane partecipanti di stabilire contatti diretti, esplorare nuove sinergie e concretizzare potenziali partnership commerciali in ambiti ad alto potenziale di crescita.

Inoltre, erano stati pianificati quattro panel tematici di alto livello, pensati per approfondire discussioni su argomenti all’avanguardia. Questi includevano: Tecnologie di Frontiera per il Futuro (Frontier Technologies Building the Future), Tradizione e Innovazione nella Manifattura Creativa e Avanzata (Tradition and Innovation in Creative and Advanced Manufacturing), Mobilità e Infrastrutture Resilienti (Mobility and Resilient Infrastructure) e le Industrie del Lifestyle (Lifestyle Industries). Tali sessioni avrebbero offerto spunti preziosi e opportunità di confronto su tendenze globali e sfide future.

L'impegno della Farnesina per future iniziative

La Farnesina ha voluto rassicurare il mondo imprenditoriale, specificando che fornirà tempestivi aggiornamenti a tutte le imprese e le associazioni di categoria interessate riguardo a future iniziative di partenariato economico bilaterale con gli Stati Uniti.

Questo impegno sottolinea la volontà del Ministero di mantenere vive e attive le relazioni commerciali transatlantiche, nonostante l’impedimento attuale.

La partecipazione all’evento annullato era stata pensata per includere rappresentanti istituzionali di alto profilo, e l’accesso era soggetto a un processo di approvazione da parte dell’ITA. Gli inviti formali erano stati prioritariamente rivolti ai soci della IACCSE, evidenziando l’importanza attribuita al coinvolgimento diretto delle realtà imprenditoriali già attive sul territorio.

Il Ministero degli Affari Esteri, attraverso la sua azione diplomatica ed economica, conferma il suo ruolo cruciale nella promozione dell’internazionalizzazione delle imprese italiane e nel rafforzamento dei rapporti con nazioni strategiche.

L’Agenzia ITA, come braccio operativo del Governo per il supporto all’export e agli investimenti, e la IACCSE, come punto di riferimento per le imprese italiane negli Stati Uniti, continueranno a lavorare per facilitare nuove opportunità di collaborazione, ribadendo l’importanza del mercato statunitense per l’economia italiana.