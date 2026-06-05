Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha sollecitato un contributo significativo da Unicredit e Intesa Sanpaolo. La richiesta è giunta dopo l'annuncio di utili complessivi pari a 20 miliardi di euro registrati dalle due maggiori banche italiane. La dichiarazione è stata rilasciata il 5 giugno 2026, durante un incontro con la stampa, evidenziando la necessità di una maggiore partecipazione degli istituti di credito.

Le richieste di Salvini e la performance economica delle banche

Nel suo intervento, il ministro Salvini ha ribadito la sua posizione, affermando: "Unicredit e Intesa Sanpaolo hanno fatto 20 miliardi di utili.

Mi aspetto che diano un contributo". Questa aspettativa mira a promuovere una partecipazione più incisiva delle principali realtà bancarie del Paese. Il vicepremier ha enfatizzato che le grandi banche italiane, visti gli eccezionali risultati economici, debbano impegnarsi attivamente a favore della collettività. Le sue parole si inseriscono nel dibattito pubblico sul ruolo degli istituti di credito e il loro impatto sull'economia nazionale, sottolineando la responsabilità sociale delle grandi entità finanziarie.

Unicredit e Intesa Sanpaolo: colossi del sistema bancario italiano

Unicredit e Intesa Sanpaolo sono i due principali gruppi bancari italiani, con una presenza capillare e strategica sia a livello nazionale che internazionale.

Unicredit opera in 13 Paesi europei, servendo oltre 15 milioni di clienti con servizi bancari, finanziari e di investimento. Intesa Sanpaolo, con sede a Torino, è leader in Italia per quota di mercato, servendo circa 13,6 milioni di clienti nel Paese e consolidando la sua presenza internazionale nell'Europa centro-orientale e nel Nord Africa.

Questi due giganti bancari, entrambi quotati alla Borsa Italiana, rappresentano pilastri fondamentali per l'economia del Paese. Il loro ruolo è cruciale nel finanziamento dell'economia reale, supportando famiglie e imprese, e nella gestione del risparmio. I risultati economici eccezionali, con 20 miliardi di utili, menzionati dal vicepremier Salvini, evidenziano non solo la loro straordinaria solidità finanziaria ma anche la capacità di generare valore in un contesto economico dinamico.