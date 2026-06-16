La Borsa di Tokyo ha avviato la seduta con una variazione quasi impercettibile, registrando un lieve calo dello 0,05% che ha portato l'indice a quota 69.284,16 punti. Questa apertura si colloca all'indomani del raggiungimento di un nuovo record, quando il Nikkei aveva sfiorato la soglia dei 70mila punti. Il movimento del mercato è stato significativamente influenzato dall'annuncio di un accordo preliminare tra Iran e Stati Uniti, un evento che ha avuto ripercussioni immediate anche sul prezzo del petrolio Brent, sceso sotto gli 85 dollari al barile.

Dinamiche Valutarie e Contesto Geopolitico

Sul fronte dei cambi, lo yen ha mostrato un indebolimento nei confronti del dollaro, attestandosi a 160,20, mentre ha mantenuto una sostanziale stabilità sull'euro a quota 185,70. L'apertura contenuta della Borsa di Tokyo si inserisce in un quadro di generale ottimismo che ha pervaso i mercati asiatici, i quali hanno reagito positivamente all'intesa raggiunta tra le due potenze. È stato infatti concordato un memorandum d'intesa volto a porre fine al conflitto e a garantire la riapertura dello Stretto di Hormuz, con la firma definitiva dell'accordo attesa entro la fine della settimana.

Rialzo Asiatico e Vantaggi del Ribasso Petrolifero

L'intesa tra Iran e Stati Uniti ha innescato un rialzo generalizzato delle borse asiatiche, con il Nikkei che ha toccato nuovi massimi storici.

Anche altri importanti indici della regione hanno registrato incrementi notevoli: il KOSPI sudcoreano ha segnato un +5,6%, mentre gli indici cinesi CSI 300 e Shanghai Composite hanno guadagnato rispettivamente l'1,3% e lo 0,9%. Il calo del prezzo del petrolio è stato accolto con particolare favore dalle principali economie asiatiche, tra cui il Giappone, l'India e la Corea del Sud, che presentano una forte dipendenza dalle importazioni di greggio veicolate attraverso lo Stretto di Hormuz.

Attese per la Banca del Giappone

In Giappone, l'attenzione degli operatori finanziari è ora rivolta alla prossima riunione della Banca del Giappone, in programma per questa settimana, dalla quale si attendono possibili decisioni in merito a una variazione dei tassi di interesse. Il contesto internazionale e le continue dinamiche dei prezzi delle materie prime rimangono elementi cruciali per determinare l'andamento futuro dei mercati finanziari giapponesi.