Svolta operativa per la politica industriale italiana. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha annunciato l'apertura ufficiale dello sportello telematico per accedere ai benefici del Piano Transizione 5.0. La notizia, rilanciata con un approfondimento sul portale del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, segna l'avvio di una misura strategica che mette a disposizione del sistema produttivo 9,8 miliardi di euro di risorse pubbliche. L'infrastruttura informatica gestita dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha iniziato ad accogliere le comunicazioni preventive necessarie a prenotare le agevolazioni fiscali sotto forma di iperammortamento e crediti d'imposta.

Il calendario e i requisiti per l'accesso

La misura ha un orizzonte temporale pluriennale studiato per offrire stabilità ai piani di sviluppo aziendali. Saranno infatti ammissibili tutti i progetti di innovazione avviati a partire dal 1° gennaio e completati entro il 30 settembre 2028. Tuttavia, l'accesso ai fondi non sarà automatico: il presupposto fondamentale è l'ottenimento di un risparmio energetico certificato. Le imprese dovranno dimostrare una riduzione dei consumi della struttura produttiva pari ad almeno il 3%, oppure, in alternativa, un taglio minimo del 5% nei processi industriali target dell'intervento.

Tre pilastri: tecnologia, rinnovabili e skill

Il Piano sostiene le imprese attraverso tre direttrici integrate:

Beni 4.0: Acquisto di macchinari avanzati, software e sistemi di digitalizzazione dei processi produttivi.

Acquisto di macchinari avanzati, software e sistemi di digitalizzazione dei processi produttivi. Autoproduzione FER: Investimenti in impianti da fonti rinnovabili destinati all'autoconsumo per abbattere la dipendenza energetica.

Investimenti in impianti da fonti rinnovabili destinati all'autoconsumo per abbattere la dipendenza energetica. Capitale umano: Copertura delle spese per la formazione del personale orientata alle competenze green e digitali.

Certificazioni e invio telematico delle istanze

Per la gestione delle pratiche, i Consulenti del Lavoro ricordano che l'iter richiede una procedura interamente digitalizzata sul portale GSE con credenziali SPID.

L'invio della domanda deve includere una certificazione ex ante rilasciata da valutatori indipendenti (come Esperti in Gestione dell'Energia o ESCo) per attestare l'efficacia dei risparmi previsti. Una seconda comunicazione ex post certificherà invece la reale esecuzione degli investimenti