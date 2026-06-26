BRUXELLES, 26 giugno 2026 – L'Unione Europea riafferma decisamente il proprio diritto sovrano di regolamentare le attività economiche nei suoi Stati membri. Un portavoce della Commissione Ue ha sottolineato come tale diritto sia pienamente in linea con i valori democratici dell'Unione e con gli impegni internazionali. Questa dichiarazione giunge in risposta alle recenti minacce di Donald Trump, che ha paventato l'imposizione di dazi doganali del 100% qualora i paesi europei adottassero una tassa sui servizi digitali.

Il portavoce ha chiarito che le imposte, per loro natura, sono concepite per essere non discriminatorie.

Esse si applicano in modo equo a tutte le grandi imprese operanti in Europa, indipendentemente dalla loro origine. L'Ue considera le misure unilaterali, se dirette contro politiche fiscali legittime come la digital tax, come ingiustificate. È stato inoltre specificato che, in caso di adozione di tali misure, l'Unione Europea reagirà in modo rapido e deciso.

La minaccia di dazi da parte di Donald Trump

La controversia è scaturita dalle dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che venerdì 26 giugno 2026 ha minacciato di imporre un dazio del 100% su tutte le merci provenienti da qualsiasi nazione che introducesse una tassa sui servizi digitali, mirata alle aziende americane. In un post sui social media, Trump ha espresso preoccupazione per il fatto che "Numerosi paesi europei stanno discutendo dell’imminente introduzione di una Digital Services Tax su aziende americane".

Ha poi avvertito che "qualsiasi paese che imponga tale imposta sarà immediatamente soggetto a un DAZZO DEL 100% su tutti i beni inviati agli Stati Uniti d’America". Il presidente ha precisato che questa nuova misura tariffaria avrebbe la precedenza su qualsiasi accordo commerciale preesistente, "sia esso già in vigore, firmato o meno".

L'applicazione della Digital Services Tax in Europa

La tassa sui servizi digitali (Digital Services Tax, DST) è già operativa in diversi Stati membri dell'Unione Europea, tra cui Francia, Italia, Spagna e Austria. Un esempio è la Francia, che dal 2019 applica una tassa del 3% sui ricavi generati dai servizi digitali. Questa imposta si rivolge a imprese con un fatturato superiore a 25 milioni di euro in Francia e un fatturato globale superiore a 750 milioni di euro. L'esistenza di queste imposte dimostra la volontà europea di adattare i propri sistemi fiscali all'economia digitale, garantendo un contributo equo dalle grandi imprese.