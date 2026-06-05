L'Unione Europea necessita urgentemente di una vera politica industriale comune per affrontare le sfide economiche presenti e future. Questa è la chiara posizione espressa da Andrea Prete, presidente di Unioncamere, durante un recente incontro pubblico tenutosi in Campania il 5 giugno 2026. L'intervento di Prete ha posto l'accento sulla cruciale importanza di una strategia condivisa a livello continentale per garantire la competitività industriale europea in un contesto globale in rapida evoluzione.

La visione di Andrea Prete per l'industria europea

Nel suo discorso, Andrea Prete ha ribadito con forza che "l'Europa ha bisogno di una vera politica industriale comune, capace di sostenere efficacemente le imprese e di promuovere una crescita economica robusta e diffusa in tutto il continente". Il presidente di Unioncamere ha sottolineato come una tale strategia integrata sia indispensabile per rispondere efficacemente alle pressioni della globalizzazione e per gestire la complessa transizione digitale ed ecologica che sta ridefinendo i paradigmi produttivi. Prete ha inoltre evidenziato la necessità di strumenti coordinati a livello europeo, progettati per incentivare l'innovazione e rafforzare la competitività delle imprese.

Ha avvertito che "senza una visione unitaria e coesa, il rischio concreto è quello di perdere terreno significativo rispetto ad altre grandi aree economiche mondiali, compromettendo il futuro del nostro sistema produttivo".

Il ruolo strategico di Unioncamere e delle Camere di commercio

Unioncamere, l'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, rappresenta un pilastro fondamentale nel panorama economico nazionale. L'ente ha il compito di rappresentare e coordinare le Camere di commercio italiane, con l'obiettivo primario di promuovere lo sviluppo armonico del sistema economico e produttivo del Paese. Le Camere di commercio, a loro volta, svolgono un ruolo insostituibile nel fornire supporto concreto alle imprese, stimolando l'innovazione, offrendo percorsi di formazione professionale e contribuendo attivamente alla crescita sostenibile dei territori.

Il loro operato è essenziale per rafforzare la competitività del tessuto produttivo italiano e per integrarlo efficacemente nel contesto europeo e globale.

Il presidente Prete ha concluso il suo intervento ribadendo che solo attraverso l'implementazione di una politica industriale europea integrata sarà possibile creare le condizioni ottimali affinché le imprese possano competere con successo sui mercati globali e, di conseguenza, sostenere la crescita economica complessiva dell'Unione Europea. Questa visione unitaria è considerata la chiave per un futuro prospero e resiliente per l'economia del continente.