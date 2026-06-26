Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha ufficialmente inaugurato ad Avellino la Casa del Made in Italy, una nuova e strategica struttura interamente dedicata alla promozione, valorizzazione e tutela delle eccellenze produttive italiane. L'evento, di grande risonanza per il territorio, si è svolto presso la sede appositamente individuata nel cuore del centro cittadino, alla presenza di un'ampia rappresentanza di autorità istituzionali e di esponenti di spicco del mondo imprenditoriale locale, a testimonianza dell'importanza attribuita a questa iniziativa.

Durante la solenne cerimonia di apertura, il ministro Urso ha enfaticamente sottolineato la fondamentale importanza di iniziative come questa per il sostegno concreto e lo sviluppo dinamico del tessuto produttivo nazionale, nonché per favorire una crescita robusta e sostenibile delle imprese italiane. "La Casa del Made in Italy rappresenta un punto di riferimento imprescindibile per le aziende del territorio irpino e, più in generale, per l'efficace promozione delle nostre inconfondibili eccellenze nel mondo", ha dichiarato il ministro, delineando la visione strategica alla base del progetto. L'obiettivo primario di questa innovativa struttura è offrire un supporto capillare e mirato alle imprese locali, facilitando in maniera proattiva il loro accesso ai mercati internazionali e rafforzando significativamente la presenza e il prestigio del Made in Italy nei settori economici considerati vitali e strategici per l'intera nazione.

Un Polo di Eccellenza per l'Imprenditoria Italiana

La Casa del Made in Italy di Avellino si inserisce armoniosamente in un più ampio e ambizioso programma nazionale, attentamente studiato per valorizzare e dare lustro alle produzioni italiane di alta qualità attraverso la creazione di spazi dedicati e funzionali nei principali centri urbani del Paese. La struttura avellinese è stata concepita per erogare una gamma completa di servizi essenziali, tra cui consulenza specializzata, percorsi di formazione innovativi e assistenza continuativa, rivolti specificamente alle imprese. Una particolare attenzione è riservata alle piccole e medie realtà produttive, che costituiscono il motore pulsante e la spina dorsale dell'economia italiana.

L'iniziativa si propone inoltre di fungere da catalizzatore per l'incontro proficuo tra domanda e offerta, promuovendo attivamente l'organizzazione di eventi, workshop e incontri tematici, aperti sia al pubblico interessato che agli operatori qualificati del settore, favorendo così la creazione di nuove opportunità di business e di collaborazione.

Il Mandato del Ministero: Promuovere il Made in Italy nel Mondo

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha come missione istituzionale e fondamentale la promozione, il sostegno e la tutela delle eccellenze produttive italiane in ogni loro forma. L'azione del Ministero si concentra in particolare sull'impulso all'innovazione tecnologica, all'internazionalizzazione delle imprese e al rafforzamento della loro competitività sui palcoscenici globali.

Attraverso la realizzazione e il supporto di progetti di vasta portata e impatto, come la Casa del Made in Italy, il Ministero intende rafforzare in maniera incisiva la presenza e l'influenza delle aziende italiane sui mercati esteri. L'obiettivo è anche quello di consolidare ulteriormente il valore intrinseco e la reputazione del brand Made in Italy a livello globale, riconoscendone il potenziale inestimabile come simbolo di qualità, artigianalità e design distintivo, elementi che contribuiscono a veicolare il prestigio e l'unicità del "saper fare" italiano nel mondo.