Vitis Aurunca, azienda agricola con sede a Cellole, in provincia di Caserta, ha inaugurato una nuova cantina e una bottaia di affinamento. Questo significativo investimento è stato reso possibile grazie ai fondi europei, in particolare tramite il Complemento di Sviluppo Rurale (Csr), precedentemente noto come Programma di Sviluppo Rurale (Psr). Pietro Ceparano, enologo e socio dell'azienda, ha evidenziato come il gruppo abbia saputo ottimizzare i contributi comunitari, combinando i fondi PAC per la gestione ordinaria, i fondi OCM per il settore vitivinicolo e i finanziamenti Csr per gli investimenti strutturali.

Questi recenti investimenti hanno permesso a Vitis Aurunca di compiere un salto di qualità definitivo, includendo anche il rinnovo del parco macchine con mezzi di ultima generazione, sia per le operazioni in campo che per i processi di trasformazione in cantina. L'azienda, fondata nel 2007 da un gruppo di agronomi, gestisce oggi vigneti, oliveti, frutteti e mandorleti. Questa diversificazione delle colture assicura la presenza costante di manodopera qualificata durante tutto l'anno.

Strategie di crescita e sostegno europeo

Pietro Ceparano ha ripercorso la sua carriera, che lo ha visto diventare Imprenditore Agricolo Professionale (Iap). Dopo la laurea in viticoltura ed enologia nel 2016, ha ottenuto un finanziamento europeo a fondo perduto di 50.000 euro.

Un successo raggiunto grazie alla tempestiva presentazione della domanda di primo insediamento nell'ambito dei fondi PAC dedicati ai giovani agricoltori. Ceparano ha sottolineato l'importanza di quella "corsa contro il tempo", che gli ha permesso di accedere a tali contributi.

Successivamente, l'azienda ha ampliato le proprie superfici agricole, orientandosi con decisione verso il biologico, con la coltivazione di agrumi, mandorle, ulivi e vite. Questa scelta strategica, come spiegato da Ceparano, ha consentito di continuare a beneficiare dei contributi PAC per le superfici bio. Tali contributi, che variano tra i 400 e gli 800 euro all'anno per ettaro a seconda della coltura, si sono rivelati fondamentali per mantenere la competitività dell'azienda in una delicata fase di avviamento.

Un gruppo agricolo strutturato e il contesto enologico

Attualmente, Vitis Aurunca è integrata in un più ampio gruppo di gestione e commercializzazione, che include anche Vitis Aurunca Ssa e Lidi Aurunci. Questa struttura, nata dall'unione delle famiglie Ceparano e Vergara, gestisce complessivamente circa 60 ettari di terreno. La produzione è ampiamente diversificata, spaziando tra agrumi, drupacee, vite, ulivo, pere, orticole e cerealicole, garantendo una presenza capillare sul mercato.

Il dinamico contesto enologico campano vede Napoli come un polo di riferimento, anche grazie a eventi di rilievo come VitignoItalia. La manifestazione, che nel 2026 ha celebrato i suoi vent'anni di attività, si è tenuta dal 17 al 19 maggio presso la Stazione Marittima di Napoli.

L'evento ha accolto 250 cantine da tutta Italia, offrendo in degustazione oltre 2000 etichette e confermandosi un momento cruciale per la valorizzazione del patrimonio enologico nazionale e regionale. Iniziative come questa sono fondamentali per rafforzare la visibilità delle aziende vitivinicole campane e per promuovere l'innovazione e la qualità nel settore.