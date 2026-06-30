Il 30 giugno 2026, Wall Street ha aperto in territorio positivo. Il Dow Jones ha registrato un incremento dello 0,15%, a 52.254,27 punti. Il Nasdaq ha evidenziato un rialzo dello 0,15%, raggiungendo 25.855,84 punti. Anche lo S&P 500 ha segnato un progresso dello 0,09%, salendo a 7.447,37 punti.

Andamento degli indici principali

Questi dati riflettono una tendenza positiva che ha caratterizzato i mercati statunitensi nelle ultime settimane. Nella sessione precedente, lo S&P 500 aveva già mostrato un aumento dell'1,2%, e il Nasdaq 100 era cresciuto di circa il doppio.

Il Dow Jones è in crescita dell'8,6% nel primo semestre del 2026, proiettandosi verso la migliore performance semestrale dal 2021. Lo S&P 500 ha superato l'8% di incremento, il Nasdaq l'11,1% e il Russell 2000 ha registrato un notevole +21%.

Settori trainanti e contesto di mercato

L'avvio favorevole è stato sostenuto dal settore tecnologico e dai titoli legati ai semiconduttori, beneficiando di rinnovato ottimismo sugli investimenti in intelligenza artificiale. Un indice che monitora i principali titoli tecnologici, i 'Magnificent Seven', ha registrato un rialzo del 2,5% nella sessione precedente, trainando il mercato. Gli operatori mostrano fiducia nella solidità del ciclo di investimenti nell'AI, con aziende di chip e legate all'intelligenza artificiale tra i maggiori guadagni nel pre-mercato.

Prospettive e dati economici attesi

Gli investitori attendono dati economici chiave dagli Stati Uniti: le aperture di lavoro JOLTS, i numeri dell'ISM manifatturiero e il rapporto sui salari non agricoli, atteso venerdì. Questi indicatori saranno analizzati per valutare la salute del mercato del lavoro e anticipare le decisioni della Federal Reserve sui tassi di interesse.