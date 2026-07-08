Nel 2025, il Gruppo A2A ha generato a Brescia e provincia un valore economico complessivo di 891 milioni di euro, registrando una crescita notevole del 63% rispetto all'anno precedente. Nello stesso periodo, gli investimenti sul territorio hanno raggiunto i 301 milioni di euro. Questi dati salienti sono emersi durante la presentazione del dodicesimo Bilancio di Sostenibilità Territoriale, illustrato dal presidente Roberto Tasca e dall'amministratore delegato Renato Mazzoncini, alla presenza della sindaca di Brescia, Laura Castelletti.

Il valore generato dal Gruppo è stato capillarmente distribuito, contribuendo all'economia locale attraverso dividendi, stipendi, imposte, canoni e concessioni, oltre a sponsorizzazioni e contributi a fondazioni e associazioni.

Particolare rilievo assumono gli ordini di fornitura, che hanno superato i 614 milioni di euro, con un impressionante incremento del 120% rispetto al 2024. Questo ha coinvolto ben 336 fornitori bresciani, con il 71% rappresentato da micro e piccole imprese, confermando il ruolo di A2A come motore dell'economia locale e pilastro di sostegno per la filiera produttiva del territorio.

Investimenti e impatto ambientale: i dettagli

Sul fronte ambientale, il Bilancio ha messo in luce risultati significativi: sono state evitate 851 mila tonnellate di CO₂, un traguardo raggiunto grazie all'efficienza degli impianti territoriali e all'efficiente gestione della raccolta differenziata. I programmi di educazione ambientale hanno inoltre coinvolto circa 31 mila tra studenti e docenti.

Analizzando gli investimenti complessivi, si evidenzia una ripartizione strategica: 136 milioni di euro sono stati dedicati all'economia circolare, 94 milioni alle smart infrastructures, 44 milioni al comparto corporate, 21 milioni al mercato e 6 milioni alla generazione.

L'amministratore delegato di A2A, Renato Mazzoncini, ha sottolineato l'importanza di questi interventi: "Nel 2025 abbiamo investito a Brescia oltre 300 milioni destinati alle reti energetiche, al ciclo idrico, al teleriscaldamento, alla digitalizzazione e alla formazione. Sono interventi che rafforzano la competitività del territorio, migliorano la qualità dei servizi e preparano la città ad affrontare con fiducia le trasformazioni del futuro".

Tra i progetti più innovativi menzionati, spiccano la guida autonoma applicata al car sharing, il recupero del calore dei data center per il teleriscaldamento e l'integrazione dei pali dell'illuminazione con le colonnine City Plug.

A2A a Brescia: ruolo strategico e infrastrutture

Il Gruppo A2A opera attivamente a Brescia attraverso diverse società, garantendo servizi essenziali quali energia elettrica, gas, acqua, teleriscaldamento e reti digitali. Gli investimenti sono strategicamente orientati al rinnovo e potenziamento delle infrastrutture cittadine, con il duplice obiettivo di accrescere l'efficienza, la resilienza e la sostenibilità dei servizi erogati. Le attività includono interventi mirati su acquedotto, teleriscaldamento, rete elettrica, rete di trasporto gas e telecomunicazioni.

La pianificazione dei cantieri avviene in stretta collaborazione con l'Amministrazione comunale, al fine di minimizzare i disagi per la mobilità cittadina.

In prospettiva, per il 2026, il Gruppo prevede ulteriori investimenti significativi per il rinnovo di reti e infrastrutture, mantenendo un costante coordinamento con il Comune di Brescia per assicurare servizi sempre più efficienti e sostenibili per la comunità.