A2A ha registrato un significativo avanzamento nella sua strategia di transizione ecologica, raggiungendo nel primo semestre 2026 una capacità installata di 2,7 GW da fonti rinnovabili. Questo traguardo, che include impianti idroelettrici, fotovoltaici, eolici e solari nel segmento B2B retail, segna un incremento del 5% rispetto al 2025, consolidando l'impegno del gruppo nello sviluppo delle energie pulite.

Parallelamente alla crescita della potenza rinnovabile, la quota di debito sostenibile del gruppo è salita all’82%, evidenziando una forte attenzione alla sostenibilità finanziaria.

Nel periodo in esame, l'elettricità venduta ha toccato i 15,9 TWh, con un notevole aumento del 24%, trainato in particolare dal segmento B2B. La componente di elettricità verde venduta ha mostrato una crescita robusta dell’11%, attestandosi a 5,4 TWh.

Un'importante iniziativa nel semestre è stata la sigla di un accordo con Equinix per il recupero e la valorizzazione del calore generato dai data center. Questo calore verrà integrato nella rete di teleriscaldamento della città di Milano, un progetto che, a regime, consentirà di recuperare circa 225 GWh l’anno di energia termica, sufficienti a soddisfare il fabbisogno di oltre 21 mila abitazioni, rappresentando un esempio concreto di economia circolare applicata alle infrastrutture digitali.

Investimenti per la transizione energetica

Nel primo trimestre 2026, A2A ha destinato 315 milioni di euro in investimenti, registrando una crescita del 4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Circa il 70% di questi investimenti è stato indirizzato allo sviluppo e al potenziamento delle reti di distribuzione elettrica, alla realizzazione di nuovi asset fotovoltaici e alla crescita delle attività nell’ambito dell’economia circolare. È significativo notare che il 66% degli investimenti risulta ammissibile ai fini della Tassonomia Europea, sottolineando l'allineamento del gruppo agli standard di sostenibilità dell'UE.

Performance economico-finanziaria

I ricavi adjusted hanno raggiunto i 4.552 milioni di euro, segnando un incremento del 15% rispetto ai primi tre mesi del 2025.

Il margine operativo lordo adjusted si è attestato a 647 milioni di euro, mentre l'utile netto adjusted ha raggiunto i 221 milioni di euro. Al 31 marzo 2026, la posizione finanziaria netta era pari a 5.628 milioni di euro, con un rapporto PFN/EBITDA adjusted di 2,5x, confermando la solidità finanziaria del gruppo.

Sviluppo delle rinnovabili e infrastrutture

La capacità installata da fonti rinnovabili (FER) ha raggiunto nuovamente i 2,7 GW, mostrando un aumento del 4% rispetto al primo trimestre 2025, grazie all’entrata in esercizio di nuovi impianti eolici e fotovoltaici. L’elettricità venduta sui mercati retail è stata di 8,1 TWh, con una crescita del 24% rispetto al primo trimestre 2025, di cui 2,7 TWh costituiti da elettricità verde, in aumento del 17%.

A conferma dell'impegno nello sviluppo infrastrutturale, A2A ha sottoscritto un finanziamento di 200 milioni di euro con la Banca europea per gli investimenti (BEI). Questo finanziamento è destinato alla modernizzazione delle reti di distribuzione elettrica in Lombardia, prevedendo il rinnovo di circa 450 km di rete in media tensione e 140 km in bassa tensione. Il gruppo ribadisce che le fonti rinnovabili rappresentano una leva fondamentale per l'indipendenza energetica nazionale e per la stabilizzazione dei prezzi per famiglie e imprese, evidenziando il loro ruolo cruciale nel panorama energetico attuale.