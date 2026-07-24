Abbanoa, gestore unico del servizio idrico integrato in Sardegna, si posiziona tra le realtà più solide e performanti a livello nazionale. L'azienda ha conquistato il quarto posto nella classifica dei 100 maggiori operatori italiani del settore, elaborata dal Laboratorio REF Ricerche. Questo significativo risultato, annunciato il 23 luglio 2026, evidenzia il ruolo centrale di Abbanoa nell'industria idrica e la sua crescente solidità finanziaria.

La società serve circa 750 mila utenze. L'ultimo bilancio, approvato lo scorso aprile con il 99,74% dei voti favorevoli, ha registrato un risultato d'esercizio positivo di 3,41 milioni di euro e un patrimonio netto di 343,7 milioni di euro.

Nel 2025, Abbanoa ha raggiunto un record storico di investimenti in efficientamento infrastrutturale: 136,3 milioni di euro. Per il periodo regolatorio 2024-2029, sono previsti 723 interventi per oltre un miliardo di euro, finanziati per il 51,4% da tariffa e per il 48,6% da fondi pubblici.

Abbanoa: pilastro per sviluppo e sicurezza idrica

L'alta posizione in classifica sottolinea la capacità di Abbanoa di sostenere importanti programmi di investimento. Giuseppe Sardu, presidente del CdA, ha dichiarato che la posizione “riflette l’impegno dell’Azienda nel miglioramento continuo della qualità del servizio, nella riduzione degli impatti ambientali anche rispetto alle sfide dei cambiamenti climatici”, un impegno condiviso con i consiglieri Anna Maria Busia e Cristiano Camilleri.

Stefano Sebastio, direttore generale, ha sottolineato: “Essere quarta in Italia significa che Abbanoa rappresenta un pilastro per lo sviluppo e la sicurezza idrica del territorio servito, contribuendo al benessere delle comunità e alla competitività del sistema economico locale”. L'azienda intende valorizzare questo riconoscimento proseguendo nel percorso di efficientamento operativo, digitalizzazione e rafforzamento della sostenibilità economica e sociale.

Il settore idrico italiano, secondo lo studio REF, mostra un generale miglioramento degli indicatori finanziari a supporto degli investimenti. In questo contesto, il buon posizionamento di Abbanoa infonde fiducia per affrontare i futuri obiettivi infrastrutturali e di innovazione tecnologica, particolarmente elevati in Sardegna.

Infrastrutture idriche: passaggio ad Abbanoa per Tempio Pausania

Parallelamente ai successi finanziari, l'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna (EGAS) ha avviato l'iter operativo per il trasferimento ad Abbanoa delle infrastrutture idriche della zona industriale di Tempio Pausania (ex ZIR Alta Gallura). Il percorso, definito con il Comune di Tempio Pausania e Abbanoa S.p.A., prevede la trasmissione della documentazione tecnica e la predisposizione di eventuali interventi necessari da parte di Abbanoa per garantire la piena funzionalità delle reti.

Successivamente, EGAS adotterà gli atti amministrativi per integrare le infrastrutture nel perimetro del Servizio Idrico Integrato. Fabio Albieri, presidente di EGAS, ha evidenziato l'importanza strategica: “Una zona industriale e commerciale di primaria importanza come quella di Tempio non può restare priva di un collegamento stabile alla rete idrica integrata.

Garantire servizi adeguati alle imprese significa creare le condizioni per nuovi investimenti, maggiore competitività e sviluppo”. Ha ribadito che la mancanza di collegamento limita le opportunità di crescita economica e commerciale dell'area, impedendole di esprimere il proprio potenziale, auspicando massima collaborazione per una procedura rapida ed efficace.