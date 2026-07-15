Il terminale di rigassificazione Adriatic LNG, posizionato al largo di Porto Viro (Rovigo), ha svolto un ruolo cruciale nella sicurezza energetica italiana, coprendo il 14% della domanda nazionale di gas nei primi sei mesi del 2026. Nel periodo tra gennaio e giugno, la struttura ha trasformato 4,2 miliardi di metri cubi di gas naturale liquefatto (GNL), confermando la sua posizione come infrastruttura strategica per l'approvvigionamento del Paese.

Operativo dal 2009, il terminale è stato concepito per ricevere, stoccare e rigassificare il GNL proveniente da diverse nazioni.

Nel primo semestre del 2026, sono state gestite 46 navi metaniere, le quali hanno scaricato il combustibile poi immesso nella rete di distribuzione nazionale. Questo dato evidenzia un incremento significativo rispetto all'anno precedente, sottolineando la crescente rilevanza dell'impianto nel panorama energetico italiano.

Le operazioni e la capacità di Adriatic LNG

Adriatic LNG è situato a circa 15 chilometri dalla costa veneta ed è connesso alla rete nazionale tramite un gasdotto sottomarino. La sua capacità di rigassificazione annuale si attesta intorno agli 8 miliardi di metri cubi, equivalenti a circa il 10% del fabbisogno nazionale. Nel primo semestre del 2026, il terminale ha superato questa percentuale, raggiungendo il 14% della domanda, grazie all'aumento dei flussi di GNL e all'efficienza delle sue operazioni di scarico e trasformazione.

L'impianto ha inoltre implementato rigorose misure per assicurare la sicurezza delle operazioni e la tutela dell'ambiente marino, in conformità con le normative vigenti. Questa infrastruttura rappresenta un pilastro fondamentale per la diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico del Paese.

Il ruolo strategico del terminale nel panorama energetico

Gestito da una società che vede la partecipazione di diversi operatori internazionali del settore, Adriatic LNG è un elemento chiave nella strategia italiana per la diversificazione degli approvvigionamenti di gas naturale. Contribuisce attivamente a ridurre la dipendenza da singoli fornitori e a rafforzare la sicurezza energetica nazionale.

La sua progettazione consente di accogliere navi metaniere di grandi dimensioni e di operare efficacemente anche in condizioni meteorologiche avverse, garantendo la continuità delle forniture.

Nel corso degli anni, Adriatic LNG ha costantemente ampliato la propria capacità operativa e ha investito in tecnologie innovative per migliorare l'efficienza e la sostenibilità delle sue attività. Oggi, il terminale si configura come una delle principali infrastrutture per l'importazione di GNL non solo in Italia, ma anche a livello europeo.