La Regione Marche ha annunciato nuovi bandi per oltre 84 milioni, per sostenere giovani agricoltori e l'ammodernamento delle imprese agricole. L'iniziativa rientra nella riprogrammazione di 209,88 milioni del Complemento di sviluppo rurale (Csr), per rafforzare competitività rurale, forestazione, zootecnia e liquidità delle aziende marchigiane.

Il piano strategico integrato, presentato a Palazzo Raffaello dal presidente Francesco Acquaroli e dal vicepresidente Enrico Rossi (assessore all'Agricoltura), include: 7 milioni per i giovani agricoltori; 20 milioni per l'ammodernamento aziendale; 13 milioni per il potenziamento irriguo; oltre 2,4 milioni per la filiera forestale; 20 milioni per montagna e benessere animale; e più di 4 milioni per la liquidità.

Dettagli e risorse del Piano

Il piano si articola su diverse fonti. Circa 41,3 milioni per graduatorie bandi 2025, con integrazione di oltre 7,7 milioni per lo scorrimento. Oltre 76,5 milioni per la conferma del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Nuovi bandi per oltre 84,2 milioni. L'obiettivo è favorire il ricambio generazionale e la modernizzazione delle imprese agricole tramite meccanismi a effetto leva.

Strategie per l'agricoltura marchigiana

Il vicepresidente Rossi ha evidenziato che tra gli obiettivi del Piano 2026-2028 rientrano la promozione dei giovani e la rimodernazione delle aziende. Il presidente Acquaroli ha sottolineato la necessità di un'agricoltura custode del territorio, redditizia, attrattiva e competitiva, capace di trattenere i giovani nonostante le sfide internazionali. La strategia regionale punta a implementare valore aggiunto e innovazione per l'agricoltura marchigiana, assicurando un futuro sostenibile.