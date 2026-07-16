L'Alto Adige sta attraversando un periodo economico complesso, caratterizzato da una significativa ripresa dell'inflazione e da un nuovo, marcato aumento dei prezzi energetici. Queste pressioni, scaturite dalle perduranti tensioni geopolitiche in Medio Oriente, hanno esercitato un impatto notevole sulla fiducia delle imprese locali. Le proiezioni del Barometro dell'economia dell'IRE, l'Istituto di ricerca economica della Camera di commercio di Bolzano, indicano una crescita del PIL per il 2026 che si attesterà a un modesto +0,6%. Questo dato riflette in modo evidente il rallentamento economico che sta interessando sia il panorama globale che quello europeo.

Malgrado l'incremento dei costi operativi e una certa stagnazione degli investimenti, dovuta all'incertezza diffusa, il solido tessuto economico altoatesino dimostra una sorprendente resilienza. Una larga maggioranza, ben l'89% delle aziende, prevede infatti di concludere l'anno con una redditività giudicata soddisfacente. L'ottimismo si manifesta in modo particolarmente accentuato nei settori chiave del turismo e dei trasporti, mentre si registrano aspettative più prudenti nel commercio al dettaglio e nell'agricoltura. Anche il mercato del lavoro mantiene una dinamica positiva, con un incremento del 2% degli occupati nella prima metà dell'anno, portando il totale a 234.400 addetti.

Il confronto con il quadro economico nazionale ed europeo

Nello scenario macroeconomico più ampio, la provincia di Bolzano si allinea alla generale frenata dell'Eurozona, che prevede una crescita del PIL pari allo 0,8%. L'Alto Adige riesce tuttavia a superare, seppur di poco, le stime di crescita nazionali: per l'Italia, l'OCSE ha infatti previsto un aumento del PIL di appena lo 0,5% nel 2026. In questo contesto di forte incertezza, il presidente della Camera di commercio, Michl Ebner, ha evidenziato l'importanza cruciale del sostegno pubblico agli investimenti in innovazione e digitalizzazione, definendoli "fondamentali per preservare la competitività delle nostre imprese".

Andamento economico recente e prospettive future

Analizzando l'andamento economico più recente, il rapporto annuale della Banca d'Italia sull'economia delle province autonome di Trento e Bolzano ha messo in luce che nel 2025 il PIL altoatesino è cresciuto dello 0,6%, un valore in linea con la media nazionale. L'attività economica ha tratto beneficio da una moderata ripresa degli investimenti e da un contenuto aumento dei consumi, nonostante le perduranti tensioni geopolitiche e commerciali. Le imprese locali hanno mantenuto una redditività complessivamente soddisfacente. Ciononostante, le indicazioni per il 2026 suggeriscono una possibile riduzione dell'attività di accumulazione, in un contesto caratterizzato da una maggiore incertezza e da un deterioramento delle aspettative di domanda.

Il mercato del lavoro in provincia di Bolzano ha continuato a mostrare condizioni favorevoli, mantenendosi su livelli storicamente elevati e con un tasso di disoccupazione particolarmente contenuto rispetto alla media nazionale, confermando la sua robustezza.