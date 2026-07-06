Il nuovo centro di distribuzione Amazon a Jesi, in provincia di Ancona, è diventato operativo il 6 luglio 2026. Questa struttura è il nono hub logistico di Amazon in Italia e il primo nelle Marche, realizzato con un investimento di 180 milioni di euro. L'apertura segna un momento importante per Jesi, la Vallesina e l'intera regione Marche, proiettando il territorio verso nuove prospettive economiche e occupazionali.

Massimo Stronati, presidente di Interporto Marche, ha definito la struttura un "hub tra i più grandi d'Europa". Il progetto prevede la creazione di mille posti di lavoro a tempo indeterminato entro tre anni, un dato significativo per l'occupazione locale.

Stronati ha ringraziato il consiglio di amministrazione di Interporto, i consulenti, il governatore Acquaroli e i sindaci di Jesi e dei territori limitrofi, Bacci e Fiordelmondo, per il loro contributo. "È un grande giorno per Jesi, per la Vallesina e per le Marche", ha dichiarato, evidenziando il valore dell'iniziativa.

Prospettive occupazionali e sviluppo operativo

Il polo logistico di Amazon a Jesi è stato progettato per una crescita progressiva dei flussi operativi. L'attività aumenterà gradualmente nelle prossime settimane, portando l'hub a pieno regime. L'obiettivo primario è la garanzia di mille assunzioni a tempo indeterminato nell'arco dei prossimi tre anni, offrendo stabilità e opportunità di carriera ai residenti.

Stronati ha enfatizzato che l'Interporto Marche è "un’infrastruttura dell’intera comunità, della nostra regione, di tutti". Dopo periodi altalenanti, l'Interporto si trova ora in una fase di sviluppo importante e concreta. Contatti con players internazionali e realizzazione di nuove strutture sono imminenti, per consolidare il ruolo dell'Interporto come un vero Centro di Servizi per la Logistica e l'intermodalità.

L'impatto economico e il ruolo strategico di Interporto Marche

L'apertura del centro Amazon, secondo Stronati, rappresenta un "giorno di risveglio" per l'economia locale, orientata a servizi, commercio, digitalizzazione e sostenibilità. Jesi e la Vallesina giocano una partita di rilievo in uno scacchiere internazionale e mondiale.

L'Interporto Marche, situato a Jesi, si conferma piattaforma logistica intermodale cruciale, supportando trasporto merci su strada e ferrovia, fondamentale per lo sviluppo economico regionale e per rafforzare il suo ruolo di hub strategico per la logistica nel Centro Italia, anche grazie ad operatori come Amazon.