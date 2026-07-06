A partire dal 6 luglio 2026, il nuovo centro di distribuzione Amazon di Jesi, in provincia di Ancona, è ufficialmente operativo. Questa infrastruttura, la nona realizzata dal colosso dell'e-commerce in Italia e la prima nella regione Marche, rappresenta un investimento significativo di 180 milioni di euro. Esteso su circa 60mila metri quadrati nell'area della Coppetella, il polo logistico si configura come un hub strategico per la movimentazione delle merci in tutto il Centro Italia.

L'apertura di questo nuovo sito porta con sé la prospettiva di creare mille posti di lavoro a tempo indeterminato entro i prossimi tre anni, incrementando così la forza lavoro di Amazon in Italia, che già conta 19mila dipendenti stabili distribuiti in oltre 60 sedi.

La struttura è dotata di oltre mille posti auto, con 54 stalli dedicati a persone con disabilità e 108 postazioni equipaggiate per la ricarica di veicoli elettrici. Il giorno dell'inaugurazione ha visto l'arrivo del suo primo prodotto: un set della collezione Lego Botanicals.

Un ambiente di lavoro all'avanguardia e le opportunità occupazionali

Il centro di Jesi ospita una vasta gamma di oltre 60 ruoli professionali, che spaziano dai professionisti del procurement ai responsabili finance, dagli specialisti IT agli addetti al controllo qualità, dagli esperti di sicurezza e automazione agli operatori di magazzino. Amazon ha posto particolare enfasi nella progettazione del sito, mirando a offrire un ambiente di lavoro sicuro, ergonomico e moderno.

Le postazioni sono state ideate per minimizzare lo sforzo fisico e i movimenti ripetitivi, delegando le attività più gravose a tecnologie assistive. Questo permette agli operatori di concentrarsi su mansioni che richiedono competenze, attenzione e capacità di giudizio.

Giorgio Busnelli, Country Manager di Amazon.it, ha sottolineato come l'apertura del sito di Jesi rafforzi la presenza dell'azienda nelle Marche e nella regione adriatica, aree caratterizzate da un tessuto imprenditoriale vivace e una forte vocazione manifatturiera. Il nuovo centro è destinato a servire più rapidamente i clienti del Centro Italia e a offrire alle PMI marchigiane un nuovo punto d'accesso per raggiungere milioni di clienti in Italia e in Europa.

Questo investimento si inserisce in un contesto più ampio, con Amazon che ha investito oltre 25 miliardi di euro nel Paese in quindici anni di attività.

Il contesto regionale e le reazioni istituzionali

L'inaugurazione del polo logistico è avvenuta con l'ingresso dei primi turni di lavoratori e l'avvio del movimento dei camion nell'area di carico, segnando l'inizio ufficiale delle operazioni. Il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, ha commentato l'evento affermando: "È operativo da questa mattina il nuovo centro di distribuzione Amazon di Jesi. Un investimento importante sotto tanti punti di vista, a partire da quello occupazionale e logistico, ma che avrà moltissime ricadute dirette e indirette sul nostro territorio.

Grazie ad Amazon per aver scelto le Marche e soprattutto buon lavoro!"

L'avvio delle attività seguirà una tabella di marcia progressiva, con l'obiettivo di portare il polo logistico a pieno regime nel corso delle prossime settimane. Questa iniziativa non solo si configura come una significativa opportunità occupazionale per la regione, ma è anche riconosciuta come un elemento strategico per l'economia locale e per l'ottimizzazione della logistica nel Centro Italia.